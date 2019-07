Český úspěch ve Wimbledonu! V mužské čtyřhře triumfovali čeští junioři

Favority byli oba dva mladí Češi především proto, že do tohoto turnaje šli jako nasazené jedničky, to, že si zahrají letos o wimbledonský titul, rozhodl jejich triumf v semifinále, kde si poradili s americkým duem s českými kořeny Martin Damm, Toby Kodat, jež porazili ve třech setech, na vítězství v nedělním finále pak potřebovali hodinu a čtvrt. Napravili si tak náladu poté, co jak Forejtek, tak i Lehečka neuspěli v juniorské singlové soutěži, ve kterém Forejtek skončil hned v 1. kole, Lehečka pak ve druhém.

Co se týče českých tenisových úspěchů v rámci grandslamových čtyřher juniorů, tak poprvé v této kategorii na velkém turnaji uspěli v roce 1985 Petr Korda a Cyril Suk, kteří tehdy triumfovali na Roland Garros (Koorda o rok později přidal na své konto wimbledonský titul). Druhé grandslamové vítězství mužského juniorského páru se datuje do letošního ledna a to opět díky Jonášovi Forejtkovi, jenž tehdy s Daliborem Svrčinou uspěli na Australian Open.

Pokud se pak podíváme na juniorské deblové grandslamové turnaje, v loňském roce uspěl na Roland Garros Ondřej Štyler, před třemi lety se po Eiffelovou věží pro tzměnu radoval Patrik Rikl. Jako junior v deblu na grandslamu uspěl i Tomáš Berdych a to v roce 2001 na US Open.

Konečný výsledek:

Junioři, čtyřhra - finále:

Forejtek, Lehečka (1-ČR) - Draxl, Nanda (7-Kan./USA) 7:5, 6:4