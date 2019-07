Strýcová světovou jedničkou mezi deblistkami. S Číňankou Sie Šu-wej vyhrála ve Wimbledonu

Třiatřicetiletá rodačka z Plzně Barbora Strýcová odehrála letos na travnatch dvorcích ve Wimbledonu sktečně své životní turnaje, nejen ve dvouhře, ale i ve čtyřhře a už i proto by fakt, že po těchto výkonech bude světovou jedničkou mezi deblistkami, neměl nikoho překvapovat. Právě Strýcová tak bude již sedmou českou či československou tenistkou v historii, která bude mezi deblistkami jedničkou. Naposledy se tento majstrštyk podařil Barboře Krejčíkové, které se povedlo spolu s Kateřinou Siniakovou v loškém roce taktéž triumfovat ve Wimbledonu.

Podle původního plánu se měl finálový zápas ženské čtyřhry hrát už v sobotu večer, jenže byl nakonec přeložen na neděli kvůli skoro pětihodinovému finále mužského deblu. A i tentokrát na něj museli téměř pět hodin čekat, neboť přesně tak dlouho trval finlový zápas mezi Federerem a Djokovičem. Tam se o vítězi, kterým se stal Srb Novak Djokovič rozhodlo až ve zkrácené hře pátého setu.

Připomeňme, že pro Strýcovou se jednalo o první účast v grandslamovém finále, to její partnerka Sie Šu-wej už zná, jaké je to vyhrát grandslamový turnaj. Nejprve se jí to povedlo ve Wimbledonu před šesti lety společně s Pcheng Šuaj, tento čínský pár pak ovládl i Roland Garros v roce 2014. Co se týče česko-čínského páru Strýcová, Šu-wej, ten má tak nyní na kontě hned čtyři deblové triumfy, přičemž tři z nich získaly tyto tenistky jen letos.

Konečný výsledek, čtyřhra - finále:

Strýcová, Sie Šu-wej (3-ČR/Tchaj-wan) - Dabrowská, Sü I-fan (4-Kan./Čína) 6:2, 6:4