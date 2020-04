Ani nejslavnější tenisový turnaj se letos konat nebude. Wimbledon je zrušen

"Rozhodnutí se nerodilo lehce. Zvažovali jsme všechny scénáře. V minulosti se Wimbledon nekonal jen v době válek, ale vzhledem ke globální krizi je správné turnaj zrušit," okomentoval krok slavného londýnského tenisového klubu jeho samotný předseda Ian Hewitt. Připomeňme, že tenisový turnaj ve Wimbledonu je vůbec tím nejstarší, jaký svět nabízí. Poprvé se totiž o trofej na travnatých kurtech bojovalo už v roce 1877, o sedm let později pak zde měly svůj turnaj i ženy.

V minulosti se už stalo, že se turnaj nekonal, vždy se jednalo o válečná léta. Nejprve se tak stalo v letech 1914 až 1918, podruhé v letech 1940 až 1945.

"Těžko se to přijímá, že je Wimbledon zrušený. Nejen proto, že je pro mě speciální, ale je to historie tenisu a v kalendáři teď zeje velká díra. Bude mi chybět hra na krásné zelené trávě a bílé oblečení, ale příští rok se turnaj určitě vrátí. A užijeme si ho o to víc," vyznala vedle lítosti na rozhodnutím i svou lásku ke svému nejoblíbenějšímu turnaji Petra Kvitová, která právě v Londýně triumfovala hned dvakrát a to v letech 2011 a 2014.

Wimbledon není jediným tenisovým turnajem, který musel kvůli aktuální pandemii koronaviru buď to zrušen nebo odložen. Nejdříve po 13. červenci se totiž rozeběhne tenisový kolotoč. Mimochodem, právě odklad potkal i druhý grandslamový turnaj sezóny konající se tradičně na přelomu května června, tedy French Open. Pařížský turnaj se ale nakonec bude konat na přelomu září a října, dva týdny po US Open.

O odkladu Wimbledonu se vůbec nepřemýšlelo. Protože jde o turnaj na trávě, tak právě tento povrch vyžaduje své specifické podmínky. Připomeňme, že se měl turnnaj konat původně od 29. června do 12. července.

O obhajobu v ženské čtyřhře tak kvůli zrušení turnaje přišla Češka Barbora Strýcová, která se svou parťačkou Sie-Šu-wej z Tchajwanu loni turnaj vyhrála. Právě díky tomuto triumfu se tehdy plzeňská rodačka stala deblovou světovou jedničkou.

Co se týče dvouher, tak ty tehdy v Londýně ovládly v mužích Srb Novak Djokovič a v ženách Rumunka Simona Halepová.