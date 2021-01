Australian Open navzdory pandemii proběhne. V karanténě je 72 tenistů

Mluvčí Kvitové Karel Tejkal pro média v sobotu uvedl, že světová osmička se neocitla v inkriminovaných letech. A stejně je na tom podle tiskové zprávy i šestá hráčka žebříčku Plíšková. V Melbourne ale stále čeká na možnost trénovat.

Plíšková čekala téměř 48 hodin na výsledky testů. Její tým proto musel v průběhu neděle místo plánovaného tréninku zůstat ještě na hotelu.

"V neděli jsme byli v rozvrhu tréninků nejdřív ve čtyři hodiny odpoledne, ale nikdo pro nás nepřišel, pak se to posunulo na 18:45. Nesmíme opustit pokoj, takže vždy čekáme na to, až někdo zaklepe na dveře, pak vždycky rychle vyskočíme. Jenže ani napodruhé se nic nedělo. Jen nám sdělili, že nám trénink zrušili. Ale co se dá dělat. Snad to vyjde zítra," napsal na instagramu Sascha Bajin, nový kouč Plíškové.

Problém se vyhnul i v současnosti nejlepšímu českému hráči Veselému. "Já letěl už 13. ledna, takž se mě to netýká," napsal 69. hráč dvouhry ČTK. Podobně jako Plíšková čeká na trénink. "Pořád nám to posouvají. Snad dneska," doufal.

V Austrálii by se měli na první grandslam, který začne se zpožděním až 8. února, připravovat i další Češi. Do soutěže dvouhry se dostali také Markéta Vondroušová, Karolína Muchová, Barbora Strýcová, Marie Bouzková, Kateřina Siniaková, Barbora Krejčíková, Kristýna Plíšková a z kvalifikace Tomáš Macháč.

V přísné karanténě bez možnosti opustit hotelový pokoj skončilo už 72 tenistů kvůli pěti pozitivním testům na covid-19 v letadlech, jimiž do Melbourne cestovali. Tři případy byly v letadle z Los Angeles, jeden z Abú Zabí a naposledy další po příletu z Dauhá.

Organizátoři Australian Open neuvažují o posunutí začátku turnaje

Ředitel turnaje Craig Tiley v australské televizní stanici Nine uvedl, že hráči byli na riziko přísnější karantény předem upozorňováni. "Hned na začátku jsme to dali velmi zřetelně najevo. Nyní se musíme postarat o to, abychom zajistili na příštích 14 dnů odpovídající prostředí pro ty, kteří nebudou moci trénovat. Je to složitá situace. Musíme udělat maximum, aby byla situace pro ty, kteří jsou v uzávěře, co nejvíce férová," uvedl šéf australského tenisu Tiley.

Mezi nakaženými není žádný tenista, nicméně pozitivní test na covid-19 měl Sylvain Bruneau, trenér vítězky US Open 2019 Biancy Andreescuové z Kanady. V přísné izolaci podle médií skončily také další grandslamové šampionky Viktoria Azarenková z Běloruska a Němka Angelique Kerberová či Japonec Kei Nišikori. Dosud se neobjevila žádná informace o tom, že by mezi postiženými byli čeští hráči či hráčky.

Tenisté, kteří přicestovali do Austrálie bez nakažených na palubě, musejí absolvovat čtrnáctidenní karanténu také, ale mírnější. Například mohou denně na pět hodin opustit hotel a trénovat. S přípravou ale budou moci začít až od pondělí, jelikož dosud nejsou známé výsledky všech testů, uvedla šéfka úřadu zodpovědného za podmínky karantény Emma Cassarová.