Austrálie se po 44 letech dočkala. Díky Bartyové má svou vítězku Australian Open

Tímto svým grandslamovým triumfem navázala na ty své dva předešlé a to z Roland Garros 2019, kdy ve finále pokořila Češku Markétu Vondrošovou a z loňského Wimbledonu, kde pro změnu ve finále porazila Karolínu Plíškovou.

Finálový duel v Melbourne začala nebojácně Bartyové soupeřka Collinsová, která se nebála proti své sokyni použít ostré údery, se kterým měla Australanka co dělat. V páté hře prvního setu dokázala ale domácí tenistka odvrátit brejkbol a od té doby hrála daleko uvolněnější tenis. Následně se jí podařilo vzít Američance servis, což domácí publikum kvitovalo s velikým povděkem. Nutno dodat, že díky dvojchybě Collinsové. Rázem tedy Australanka vedla 4:2 a do vítězství v prvním setu už stačilo jen doservírovat.

I ve druhém setu Collinsová dávala do míčků svou veškerou sílu a opět tím dělala Bartyové problémy. Hned dvakrát tehdy dokázala Američanka své soupeřce sebrat podání a tak nebylo divu, že to doprovázela vítězoslavnými pokřiky.

Jenže Bartyová to nevzdávala k radosti publika se zase pomalu ale jistě dostávala zpátky do hry a to v pravý čas. Už totiž ve druhém setu prohrávala vysoko 1:5, když se jí dařilo svým forhendem atakovat druhý servis Američanky. Dokázala tak hodně nepříznivý stav vyrovnat na 5:5 a následovala tak zkrácená hra, kde se domácí hráčka nebála odvážnějšího tenisu. Rychle v n ěm vedla 4:0 a když za stavu 6:2 proměnila svůj první mečbol, mohla Austrálie historický triumf oslabvit naplno.

Na konto Bartyové tak díky tomuto vítězství přistálo rázem díky šeku a 2,875 milionu australských dolarů (44,5 milionu korun) a navíc si upevní své vedoucí postavení v žebříčku WTA. To Collinsová si polepší o dvacet míst, kkdyž ze třicátého poskočí na desáté.