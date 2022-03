Česká kometa Fruhvirtová v Miami skončila svou jízdu. Kvitová naopak postupuje dál

Cestu turnajem v Miami 279. hráčky české šestnáctilté hráčky Lindy Fruhvirtové ukončila ve čtvrtfinále Španělka Paula Badosaová. S ní tak Češka nenavázala na své předešlé životní výsledky, když dokázala do této fáze turnaje postoupit mimo jiné i přes Mertensovou či bývalou světovou jedničku Viktorii Azarenkovou.

Po prihře v první sadě poměrem 2:6, druhý set nezačala Fruhvirtová špatně a celkem rychle v něm vedla 2:0 a vypadalo to, že by se to mohlo ubírat správným směrem. Jenže Španělka odpověděla čtyřmi získanými gamy v řadě, kterými tak pro ni nepříznivý stav otočila. Za stavu 3:5 pro Španělku sice dokázala česká reprezentanka odvrátit mečbol, při další možnosti ukončit zápas už ale byla Badosaová úspěšná.

Čeští tenisoví fanoušci ale smutnit nemusí. Nadále mohou v turnaji v Miami fandit české tenistce a to konkrétně Petra Kvitová. Té se sice ze začátku svého čtvrtfinálového zápasu s Kuděrmětovou nezačala nejlépe, když v prvním setu ztratila slibný náskok 5:2, ve zkrácené hře ale nakonec rodačka z Fulneku uspěla a set tak tedy vyhrála poměrem 7:5.

Podle představ se Kvitové nedařilo ani v následném druhém setu, ve kterém prohrávala už 0:4, poté ale zaznamenala šest vítězných gamů za sebou a mohla se radovat z postupu do semifinále. Tam se utká s Polkou Igou Šwiatekovou, od příštího týdne novou světovou jedničkou.

Turnaj v Miami:

Ženy (8 584 055 dolarů):

Dvouhra - 4. kolo:

Kvitová (28-ČR) - Kuděrmětovová (21-Rus.) 7:6 (7:5), 6:4

Badosaová (5-Šp.) - Fruhvirtová (ČR) 6:2, 6:3

Pegulaová (16-USA) - Kalininová (Ukr.) 6:0 skreč

Bencicová (22-Švýc.) - Sasnovičová (Běl.) 6:2, 6:3