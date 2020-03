Čeští tenisté jsou ve finálovém turnaji Davis Cupu! O vítězném bodu rozhodl Veselý

Tenisoví fanoušci před tímto hracím dnem očekávali, že by se ve čtyřhře, která otevírala sobotní program kvalifikace Davisova poháru v Bratislavě, mohli objevit spolu Jiří Veselý a Lukáš Rosol, jenže nehrající kapitán Jaroslav Navrátil se rozhodl pro duo Forejtek, Kolář, přičemž pro druhého jmenovaného se jednalo o první daviscupový zápas, ve kterém se objevil. Česká dvojice, která byla v součtu o 30 let mladší než ta slovenská, sice dokázala v deváté hře druhého setu odvrátit pět slovenských mečbolů, následně ale Polášek zápas v klidu dopodal.

A tak tím, kdo mohl vybojovat rozhodující třetí bod, byl Jiří Veselý, jenž se postavil v následné dvouhře proti Andreji Martinovi. Ten vstoupil do zápasu daleko lépe. Nejen, že první set vyhrál 6:4, v tom druhém dokonce vedl už 5:2 a zdálo se, že bude muset o postupujícím do daviscupového finále rozhodnout pátý česko-slovenský souboj. Jenže Jiří Veselý následně předvedl neuvěřitelných pět her, díky kterým dokázal stav ve druhém setu otočit a navíc celý set i vyhrát.

Třetí sada byla vyrovnaná a bylo vidět, že si ani jeden tenista nic nedaruje. I v ní byl slovenský reprezentant blízko k vítězství, když vedl 5:4, jenomže ani tentokrát neudržel nervy na uzdě a tak otěže ve třetím setu převzal příbramský rodák. Ten vyhrál následné tři gamy a na bratislavské antuce tak mohla vytrysknout nefalšovaná česká radost.

Není divu. Jak známo, českému mužskému tenisu se v poslední době na mezinárodním poli příliš nedařilo a tento postup do daviscupového finále se určitě řadí mezi největší úspěchy právě poslední doby. Češi se tak v Madridu od 23. do 29. listopadu letošního roku představí vedle loňských semifinalistů Španělska, Kanady, Británie a Ruska a také vedle držitelů divokých karet Francie a Srbska také s dalšími zatím kvalifikovanými a to s Německem, Švédskem, Rakouskem, Austrálií, Itálií, Kazachstánem a Ekvádorem.

Davis Cup - kvalifikace v Bratislavě (7.3.2020):

Slovensko - Česko 1:3

Polášek, Zelenay - Forejtek, Kolář 6:4, 6:4

Martin - Veselý 6:4, 5:7, 5:7