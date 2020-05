Čeští tenisté v televizních přímých přenosech: turnaj na Spartě i charita

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Čeští sportovní fanoušci mají od poloviny března určitě lidově řečeno "absťák" z toho, že právě tak dlouho neviděli žádný přímý přenos ze žádného tuzemského sportovního utkání. Přelom května a června by toto nekonečné čekání tuzemských sportovních fanoušků mohlo skončit. Zásluhou na tom nebude mít pouze fotbalová liga, jež by měla začít 25. května, ale i atletika a tenis. Právě tenisoví fanoušci se mohou na české hvězdy těšit nejprve v turnaji "O pohár prezidenta ČTS", jenž by se měl konat na Spartě a kde by se měla předvést česká špička ženského i mužského tenisu, ale nově i na charitativní turnaj, jenž by se měl uskutečnit od 13. do 15. června a kde by se mělo jednat o ženský turnaj hraný podobným způsobem jako Laver Cup. To by se mělo pro změnu uskutečnit na Štvanici. A v obou případech se nejen tenisoví fanoušci mohou těšit na účast jak Petry Kvitové, tak i Karolíny Plíškové.