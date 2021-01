Čtyřicetsedm tenistů muselo do karantény. Australian Open se přesto neodloží

Do australského Melbbourne přivezly tenisty a tenistky charterové lety jak z Los Angeles, tak i z Abú Zabí a v obou případech byli cestující po jejich přistání testováni na koronavirus. Jak uvedl ředitel Australian Open a zároveň nejvyšší boss australského tenisu Craig Tiley v rozhovoru pro australskou televizi Nine, tři případy koronaviru se objevily v letadle z Los Angeles, jeden případ pak byl v letadle z Abú Zabí. "Hned na začátku jsme to dali velmi zřetelně najevo. Nyní se musíme postarat o to, abychom zajistili na příštích 14 dnů odpovídající prostředí pro ty, kteří nebudou moci trénovat. Je to složitá situace. Musíme udělat maximum, aby byla situace pro ty, kteří jsou v uzávěře, co nejvíce férová," řekl v rozhovoru Tiley.

Zmiňovaných čtyřicetsedm tenistek a tenistů, kde mimochodem nalezneme mimo jiné i Bělorusku Viktorii Azarenkovou, tak tedy následující dva týdny nemohou opustit své hotelové pokoje. Mezi těmi čtyřmi nalezenými případy naštěstí nefiguruje žádný tenista, ovšem pozitivní test na covid-19 měl Sylvain Bruneau, trenér vítězky US Open z roku 2019 Biancy Andreescuové z Kanady. Vedle Azarenkové budou muset nyní v Austrálii dvoutýdenní karanténu podstoupit i Japonec Kei Nišikori, Američané Tennys Sandgren a Sloane Stephensová nebo Němka Angelique Kerberová.

V menší výhodě jsou tenisté, které přiletí do Austrálie letem, kde se žádný případ koronaviru neobjeví. I takové hráče nemine v Austrálii čtrnáctidenní karanténa, ovšem s tímm rozdílem, že na rozdíl od svých kolegů budou moct na pět hodin denně z hotelu ven. A mohou tak také trénovat. Proto není divu, že už se začala ozývat kritika některých hráček v přísnější izolaci týkající se nespravedlilvých podmínek. "Nestěžujeme si na karanténu. Stěžujeme si na to, že před důležitými turnaji máme nerovné tréninkové podmínky," napsala například na Twitteru Švýcarka Belinda Bencicová.

Podivnosti nad koronavirovými pravidly v Austrálii vyjádřila i Rumunka Sorana Cirsteaová, která podle svých slov nevěděla o nutnosti karantény v případě pozitivního testu v letadle. "Pokud by nám o tomhle pravidle řekli předem, v Austrálii bych nehrála. Zůstala bych doma. Tvrdili nám, že letadlo bude naplněno z 20 procent a budeme považováni za blízký kontakt jen tehdy, pokud bude mít pozitivní test někdo z našeho týmu nebo doprovodu," nechala se slyšet 71. hráčka světového žebříčku.

Jak však uvádí list Herald Sun, při nejmenším účastníci letu z Ameriky dostali o situaci v Austrálii e-mail od samotných pořadatelů. "Víme, že takto jste si začátek přípravy na Australian Open nepředstavovali, ale celý náš tým je tu, aby vás podpořil a udělal všechno pro to, abyste situaci zvládli," cituje ho list.

Dodejme, že za porušení karanténních pravidel hrozí účastníkům Australian Open pokuta ve výši 20 000 australských dolarů (v přepočtu 333 0000 korun). Kromě toho bude takový tenista či tenistka přesunuta z volnějšího karanténního režimu do toho přísnějšího bez možnostzi vycházet z hotelu.

Připomeňme, že už 31. ledna jsou na programu první přípravné turnaje v Melbourne před Australian Open.