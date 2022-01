Djokovič dostal výjimku z očkování a zúčastní se Australian Open

Že se turnaje v Melboure i letos nakonec Novak Djokovič zúčastní, tak to bylo patrné již díky jeho Instragramu, na kterém v úterý ráno zveřejnil fotgrafii z letiště. „Strávil jsem během přestávky fantastický čas se svými milovanými a dnes už mířím k protinožcům s povolenou výjimkou. Vzhůru do roku 2022!," napsal k tomu konkrétně.

Dlouho to ale jisté nebylo, dokonce se odhlásil z právě probíhajícího ATP Cupu v Sydney. V Melbourne už je přítomen a trénoval již tam s oficiálními míčky grandslamu.

K tomu, aby dostal od Austrálie někdo výjimku z očkování, rozhodují o tom naprosto mimo tenisové struktury a to hned dva nezávislé panely vládních zdravotnických úřadů. A to bez toho, aniž by znaly totožnost žadatele. Co se týče ATP, tak ta se nechala slyšet už 95 hráčů z elitní stovky světového žebříčku se již nechalo očkovat.

Díky tomu tak Djokovič může v Melbourne nejen obhájit titul, ale osamostatnit se i v počtu vítězství na tomto granslamu, kde dosud vyhrál devětkrát, stejně jako Španěl Rafael Nadal.

A co, nejspíše pro většinu tenistů, k poněkud kontroverznímu rozhodnutí říká samotný australský tenisový svaz, který se už před nedávnem nechal slyšet, že možná Djokovičovi výjimku udělí? „Djokovič požádal o zdravotní výjimku. Žádost byla následně posouzena dvěma panely zdravotních expertů. Jedním z nich byl Nezávislý lékařský panel pro posouzení výjimek (Independent Medical Exemption Review Panel ) jmenovaný ministerstvem zdravotnictví státu Victoria. Ten posuzoval žádosti, které již splnily kritéria Australské technické poradní skupiny pro imunizaci (Australian Technical Advisory Group on Immunisation - ATAGI)," stojí v jeho oficiálním prohlášení k celé situaci. „Žádosti, které splnily požadavky na národní úrovni, tedy následně posoudil expertní panel složený z imunologů, odborníků na infekční nemoci a praktických lékařů," pokračoval svaz.

Jak pak uvádí australské ministerstvo zdravotnictví, výjimky z očkování se vydávají těm osobám, které uvedou konkrétní důvod (například nemoc srdce prodělaná v posledních třech měsících, rekonvalescence po náročné operaci či hospitalizace se závažným onemocněním). Stejně je tak může být tím důvodem i prodělání nemoci covid-19 s tím, že by pak během následujících šesti měsíců daná osoba neměla být očkovaná nebo závažné zdravotní komplikace, které by vypukly po předešlém očkování proti covidu.

O to zajímavější, vzhledem k úternímu rozhodnutí ohledně Djokoviče, je pak nedávný výrok australského vicepremiéra Jamese Merlinoa. „Toto jsou důvody pro zdravotní výjimku. Ta rozhodně nefunguje jako zadní vrátka pro privilegované tenisty. Jde o lékařskou výjimku vyplývající ze zdravotních hledisek," řekl.