Djokovič uspěl s odvoláním a může obhajovat titul na Australian Open

První hráč světa, který do Melbourne přicestoval s výjimkou z jinak povinného očkování proti koronaviru, dostane zpátky pas a do třiceti minut může definitivně opustit detenční hotel, kde byl od svého příletu uzavřen. Při soudním jednání v tomto zařízení nebyl.

Soudce Anthony Kelly rovněž nařídil, aby vláda zaplatila Djokovičovi náklady na právní zastoupení. Dnešním vítězstvím ale Djokovičova anabáze nemusí skončit. Zástupce australského státu Christopher Tran podle televizní stanice ABC upozornil soud, že ministr pro imigraci může využít právo na zrušení Djokovičových víz bez ohledu na soudní verdikt. Pokud by se tak stalo, Djokovič by nesměl do Austrálie tři roky.

Australian Open, kde může Djokovič získat rekordní 21. grandslamový titul, začne za týden.