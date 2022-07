Jediná zbývající česká tenistka ve Wimbledonu Bouzková slaví postup do čtvrtfinále

Dosud na turnaji prokazuje Bouzková v jaké hraje pohodě a formě, jelikož od jeho začátku ztratila jen jediný set. Jinak turnajem prochází bez ztráty kytičky a nejinak tomu bylo i tentokrát v osmifinále proti Garciaové. Hned v jeho úvodu dokázala Bouzková své soupeřce vzít servis, ovšem to samé se podařilo její soupeřce v opačném gardu v osmém gamu prvního setu. Ten tak dospěl do nerozhodného stavu 5:5 a právě tehdy nabídla Francnouzka Češce daší dva brejkboly. Až ten čtvrtý ale využila Bouzková a následně při svém podání ukončila první sadu.

Duel s Garciaovou nebyl pro českou tenistku vůbec jednoduchý, protože se Francouzka nebála útočného tenisu a předváděla tak takové údery, které by málokdo dokázal odvracet. To se ale i v nemožných pozicch Bouzkové dařilo a díky tomu si tak získala na svou stranu britské publikum. Když to bylo ve druhém setu 2:2, Bouzková opět sebrala své soupeřce servis a když pak k tomu přidala výtečnou defenzivu, Garciaová následně natropila nejednu chybu. Mimochodem, těch nevynucených zaznamenala Francouzka hned pětadvacet, zatímco Češka jen čtyři.

Protože už pak nevyhrála ani jeden game, po jedné hodině a 25 minutám k tomu mohly u Bouzkové vytrysknout slzy radosti z postupu do svého premiérového grandslamového čtvrtfinále.

"Omlouvám se, ale nevím, co teď říct. Prostě vstřebávám tento okamžik a díky všem za podporu. Já prostě nevím, jak jsem se sem dostala a jak jsem mohla odehrát takový zápas. Asi bod za bodem a bojovala jsem, co mi síly stačily. Je to jako sen," nechala se česká tenistka slyšet v bezprostředním rozhovoru Bouzková po zápase přímo na kurtu.

Není divu, jakou měla z toho radost. Vždyť Bouzková se nachází n 66. místě žebříčku WTA a letošní Wimbledon je beze sporu její životní turnaj. Nyní to potvrdila tím, že pokořila v osmifinále o 11 míst lépe postavenou soupeřku. A nejen to. Díky této výhře tak přerušila Garciaové její osmizápasovou šňůru bez porážky.

Navíc tedy dosud na vekých turnajích byla nejdále ve druhém kole. "Člověk musí věřit sobě a týmu, který je za ním. Každý z nich k tomuto výsledku nějak přispěl. Být tady při stém výročí Centre Courtu je úžasné a evidentně se vyplácí naše každodenní práce. Pro tyhle momenty tenis hrajeme," pokračovala v pozápasovém rozhovoru šťastná Bouzková a dodala: "Všechno do sebe zapadá. Nemůže to být ani lepší a je na mně, abych si to teď s týmem užila. Určitě bude zmrzlina jako oslava dalšího zápasu tady v All England Clubu. Máme asi stovku rituálů, které musíme vždy splnit."

