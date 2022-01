Junior Menšík na triumf na Australian Open nedosáhl. Po finále byl odvezen na vozíku

Jak byl zápas opravdu náročný, to už bylo vidět hned v úvodním setu, kde bylo hned několik dlouhých výměn a český reprezentant pak tento set prohrál až ve zkrácené hře a to poměrem 4:7. Do zkrácené hry pak dospěl i druhý set, který ale pro změnu vládl daleko lépe český hráč, když ho vyhrál 8:6.

Do závěrečného třetího setu nevstoupil Menšík nejlépe, když v něm za chvíli prohrával 0:2, pak ale dokázal svou nespornou bojovností tento nepříznivý stav vyrovnat a v následujícím gamech už si oba hráči dokázali udržet svůj servis.

Když se duel blížil ke konci, začali ho trápit křeče do stehenních svalů, nicméně vzhledem k tomu, že ho z hlediště povzbuzovala Barbora Krejčíková, nevzdával nic a dále se snažil strhnout zápas na svoji stranu.

Když byl ve třetí sadě stav vyrovnaný 5:5, nedokázal tehdy Menšík využít brejkbol a na českém reprezentantovi pak bylo postupem času stále více vidět, jak ho trápí zdravotní problémy. Prohrával už 5:6, když dokázal po náročné výměně vyrovnat dvanáctý game na 30:30. Poté však lehl na zem na břicho a stehenní sval bolel natolik, že nemohl ani vstát. Nakonec ale vstal a duel dohrál, nejprve budělal dvojchybu a tu pak zopakoval i při mečbolu. Pak už nešel ani k síti podat soupeři ruku, opět si ttiž lehnul vyčerpán na zem a musel být odvezen na vozíku.

Jakub Menšík se tak po tomto heroickém výkonu nestal nakonec vítězem juniorského turnaje v Melbourne a nenával tak na Jiřího Veselého, kterému se takovýto počin v této kategorii podařil v roce 2011.