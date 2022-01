Krejčíková se Siniakovou bez problémů postoupily na Australian Open do finále čtyhry

Český pár, který bude usilovat o svůj již čtvrtý grandslamový titul a zároveň svů první z Melbourne, tak tedy naváže na svoji loňskou účast ve finále čtyřhry na Australian Open, ve kterém tehdy nakonec prohrál s Mertensovou a Sabalenkovou.

Že by mohla z toho být i letos finálová účast, to už vypadalo nadějně hned v úvodu semifinále, které Češky začaly sebráním servisu soupeřek. Jasně pak směřovaly za vítězstvím v první sadě. V té druhé sice následně prohrávaly už 1:3, ale následujícím pět gamů dokázali strhnout na svoji stranu a díky tomu se tak mohly vítězky z olympijského Tokia po hodině a jedenácti minutách radovat z postupu do finále.

"Děkujeme za skvělou atmosféru a je parádní, že jsme ve finále. Musely jsme projít několika těžkými zápasy, abychom se tam dostaly. Jsem na nás pyšná a těšíme se," nechala se slyšet po zápase Krejčíková, přičemž její parťačka Siniaková k tomu dodala: "Cítím se skvěle, hrajeme výborně. Tlačíme na soupeřky, aby hrály na hranici možností. Jsem nadšená, že jsme zase ve finále, a snad budu hrát lépe než loni."

V boji o titul se střetnou s brazilsko-kazašským překvapením Haddadová Maiaová a Danilinová. Ty se do finále propracovaly nejprve pokořením dalšího českého páru Tereza Martincová, Markéta Vondroušová ve 2. kole a v semifinále dokázaly porazit nasazené dvojky Šuko Aojamovou, Enou Šibaharaovou z Japonska po setech 6:4, 5:7 a 6:4. "Ve finále je důležité soustředit se na sebe a předvést nejlepší výkon, což zkusíme. Už máme za sebou hodně velkých finálových zápasů a jsme dobrý tým," řekla směrem k finálovému zápasu Siniaková.

Ta se s Krejčíkovou pokusí o první grandslamový titul z Melbourne pro český tenis od roku 2017, kdy se z vítězství v turnaji čtyřhry v Austrálii radovala Lucie Šafářová. Ta tehdy tvořila pár s Bethanií Mattekovou-Sandsovou z USA. Ryze český pár pak titul v Melbouurne vyhrál už před 32 lety a postaral se o to konkrétně pár Jana Novotná-Helena Suková.

Konečné výsledky semifinále čtyřhry - Australian Open (27.1.2022):

Krejčíková, Siniaková (1) - Kuděrmětovová, Mertensová (3-Rus./Belg.) 6:2, 6:3

Haddadová Maiaová, Danilinová (Braz./Kaz.) - Aojamaová, Šibaharaová (2-Jap.) 6:4, 5:7, 6:4