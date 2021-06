Krejčíková si v Paříži zahraje hned dvě finále. Vedle toho ve dvouhře i to ve čtyřhře spolu se Siniakovou

V nedělním finále se tak české hráčky postaví dalším polsko-americkému páru a to páru Matteková-Sandsová, Iga Šwiateková., přičemž Polka Šwiateková je úřadující šampionkou ve dvouhře na French Open, ovšem ta už je z letošní dvouhry pochopitelně venku. "Bethanii známe dlouho. S Igou už spolu pár turnajů odehrály a předvádějí skvělou a agresivní hru. Bude to další těžký zápas," uvedla k dalším soupeřkám českého páru Siniaková.

Ta spolu s Krejčíkovou po semifinálovém utkání zhodnotila i boj o postup do finále. "Skóre vypadá, že to bylo jednoduché, ale nebylo. Doufám, že jsme si uchovaly nějakou energii na neděli," řekla nejprve Krejčíková, přičemž Siniaková ji doplnila: "Byl to super debl, povedl se nám chytit začátek a tlačily jsme je až do konce. Tahaly jsme se, ale zvládly jsme hrát naši hru."

Mimochodem, Krejčíková svými pařížskými postupy do finálových soubojů jak ve dvouhře, tak ve čtyřhře připomněla svou krajanku Lucii Šafářovou, které se to stejné podařilo před šesti lety v roce 2015. Tehdy sice ve dvouhře Šafářová proti Sereně Williamsové neuspěla, ve finále čtyřhry, kde její parťačkou byla Bethanie Matteková-Sandsová, ale už úspěšná byla.

Krejčíková se Siniakovou měly páteční semifinále po většinu duelu pod kontrolou, bylo vidět, že hrály daleko aktivněji než jejich soupeřky a zaslouženě tak po hodině a jedenácti minutách ukončily vítěznou radostí zápas. "Byla jsem ráda, že mi Katka hodně pomáhala. Říkala jsem jí, že toho mám plný zuby, že je toho hodně," prozradila Krejčíková, jež ve čtvrtek strávila na kurtu tři hodiny a dvacet minut.

Složitou situaci musely Češky řešit v jedné z výměn, ve které Siniaková netrefila míček, který chtěla zasmečovat. Ukázala se ale více než dobrá spolupráce s Krejčíkovou, která ji zastoupila. "Sluníčko bylo docela nepříjemné, i když jsem si byla jistá, že to zasmečuji. Bára byla ready a bylo super, že zabojovala a bod jsme získaly," okomentovala moment Siniaková.

Pokud Češky v neděli uspějí, byl by to jejich již třetí společný grandslamový triumf, přičemž hned druhý na Roland Garros. V roce 2018 neuspěly pak jen v Paříži, ale na wimbledonské trávě. Letos pak byly ve finále Australian Open.

Česká vlaječka míří v Paříži vysoko i v juniorské kategorii. Do finále postoupila Linda Nosková

Během pátečního hracího dne letošního tenisového French Open pak veřejnost zaznamenala další český úspěch tentokrát v juniorské kategorii mezi ženami. V ní totiž udivuje česká reprezentantka Linda Nosková, která v pátečním semifinále porazila Rusku Dianu Šnajderovou 1:6, 6:3, 6:3. Díky tomu se tak může sát Nosková první českou grandslamovou juniorskou vítězkou od roku 2014, kdy se v této kategorii podařilo vyhrát turnaj na US Open Marii Bouzkové.

Teprve šestnáctiletá svěřenkyně Tomáše Krupy tak může v Paříži navázat na Hanu Mandlíkovou, která už v roce 1978 na pařížské antuce vyhrála. "Je to skvělý pocit, tohle se neděje každý den. Je to výjimečný zážitek a budu se snažit to dohrát ve finále do konce a být grandslamovou vítězkou," uvedla ke svému úspěchu Nosková. Ta přiznala, že i ona sleduje jízdu Barbory Krejčíkové v letošní Paříži. "Potkaly jsme se v šatně a gratulovala jsem jí. Přála bych si české dvojnásobné vítězství, to by bylo úchvatné," pokračovala.

Ve svém semifinálovém duelu sice na tom nejprve Nosková po osmnácti minutách nebyla v nejlepším rozpoložení, když první set prohrála 1:6. Úvod druhé sady ji ale vyšel a i proto se jí nepříznivý stav podařil nakonec otočit. "V prvním setu mě překvapila, ale snažila jsem se hrát svoji hru a chodit do toho první," řekla k průběhu zápasu Nosková, jejíž finálovou soupeřkou bude další Ruska Erika Andrejevová.

Konečné výsledky tenisového Frebnch Open (11.6.2021):

Ženy: Čtyřhra - semifinále:

Krejčíková, Siniaková (2-ČR) - Linetteová, Peraová (Pol./USA) 6:1, 6:2

Ženy: juniorka – semifinále:

Nosková (ČR) – Šnajderová (Rus.) 1:6, 6:3, 6:3