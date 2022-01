Nadal i Navrátilová se vyjadřili k soudu o Djokovičovi. V Melbourne zasahovala policie

V reakcích si některé tenisové hvězdy současnosti i minulosti nebraly žádné servítky. Třeba největší soupeř Novaka Djokoviče Španěl Rafael Nadal má dění kolem Srba za cirkus. Alespoň takto to komentoval pro agenturu Reuters. Už dříve celou věc komentoval tak, že kdyby se Djokovič nechal naočkovat, mohl se zúčastnit Australian Open bez problémů.

Pro španělské rádio Onda Cero pak uvedl následující: „Nezáleží, zda se na nějakých věcech s Djokovićem shodnu, nebo ne, právo promluvilo a řeklo, že se může účastnit Australian Open. Myslím, že to je nejspravedlivější řešení, přeji mu hodně štěstí." Následně Španěl situaci odlehčil: „Z osobního hlediska bych byl radši, kdyby nehrál,“ řekl s vědomím, že Srb chce v Melbourne zaútočit na svůj již jednadvacátý grandslamový triumf, a pokračoval: „Z obecného i ekonomického hlediska je ale lepší, aby mohli hrát ti nejlepší.“

„Jsem očkovaná. Je to nesmyslný boj, dříve nebo později bude každý očkovaný. To, co se děje (s Djokovićem), je show a nevím, zda je to pro tenis dobré," nechala se pak slyšet Nadalova krajanka Garbine Muguruzaová.

K celému případu se vbyjádřila i česko-americká tenisová legenda Martina Navrátilová. Ta by byla ráda, kdyby Djokovič bral na své kolegy ohled. „Je to neuvěřitelné. Celá ta sága je bláznivá. Dalo se tomu všemu předejít. Já bych si jen přála, aby Novak to očkování podstoupil," řekla konkrétně a pokračovala: „Obdivuji ho, ale jeho volbu nenechat se očkovat nemohu podporovat. V šatnách jsou tenisté v těsném kontaktu."

„Já bych se bála mnohem více nemoci než jakýchkoliv vedlejších účinků z očkování. Opravdu bychom měli být hlavně ohleduplní vůči ostatním," dodala držitelka osmnácti grandslamových titulů.

Britský populista Farage navštívil Djokovičovu rodinu. Ze židle to nadzvedlo Murrayho

Téma Novak Djokovič je živý pochopitelně všude a to i na britských Ostrovech. Tam se za Srba a jeho postoj proti očkování postavil tamní populista Nigel Farage, jenž je znám tím, že výrazně svými názory pomohl k odchodu Spojeného království z Evropské unie. „Velká výhra pro Novaka Djokoviće. Pokud bude australská vláda stále bojovat, bude vypadat hrozně,“ uvedl Farage po pondělním soudním verdiktu na svém twitterovém účtu.

Politik navíc navštívil Djokovičovu rodinu v Bělehradě. „Jeho rodina nedokáže uvěřit tomu, co se děje. Je Austrálie právně založenou zemí, nebo místem, kde může vláda libovolně uplatňovat svou moc?“ nechal se k tomu slyšet v rozhovoru pro GB News.

Na svém twitteru pak na reagovala bývalá světová jednička Brit Andy Murray. „Prosím, natočte i ten trapný moment, až mu řeknete, že jste strávil většinu své kariéry podporováním toho, aby byli Východoevropané deportováni,“ napsal konkrétně.

Bude i přes rozsudek Djokovič deportován? Šéf srbského parlamentu má za to, že ano

Srbsko-australský spor, v němž je hlavní postavou tedy Novak Djokovič, se už dávno přesunul z té sportovní roviny do té politické. Třeba šéf srbského parlamentu a bývalý srbský ministr zahraničí Ivica Dačič si myslí, že příběh pondělním verdiktem zdaleka nekončí. Má prý informace o zatčení Djokoviče krátce po jeho propuštění. Jak ale australský deník The Age uvádí, není to prý pravda. "Proces měl skončit, když o této záležitosti rozhodl soud," nechal se slyšet konkrétně pro Happy TV a pokračoval: "Australské úřady se ho zjevně rozhodly deportovat, což zahrnuje tříletý zákaz vstupu do Austrálie. Odporuje to zdravému rozumu."

Rodina Novaka Djokoviče se obává, že ho chtějí Australané nadále uvěznit. "Poslední informace je, že ho chtějí uvěznit. Je se svými právníky," sdělil pro televizi Prva TV Novakův bratr Djordje. Hovoří o tom prý i ta skutečnost, že Srbovi australské úřafy ještě nevrátily jeho osobní věci.

K případu se vyjádřil v pondělí i Dačičův australský protějšek John Alexander. Podle jeho slov nehrozí Australanům žádné nebezpečí, když Djokovič zůstane v Austrálii. "Ministrova osobní pravomoc rušit víza je vytvořena k tomu, aby se zabránilo, že nám po ulici budou chodit kriminálníci nebo nakažlivé osoby, nikoliv k řešení možných politických problémů," napsal na svém Facebooku.

V Melbourne se střetli příznivci Djokoviče s policií. Ta použila pepřový sprej



Divoké dny a noci zažívají kvůli Djokovičově v melbourneských ulicích. Nejenže tenistovi příznivci protestovali v noci před domem Djokovičova právníka.

Když pak skončil pondělní soud, poté, co vyšli hráčovi právníci ze soudní budovy, vyjelo k nim auto, kde měl sedět i Novak Djokovič. V tu chvíli se na vozidlo vrhl dav jeho příznivců a policisté měli co dělat, aby je odtamtud odehnat, jeden z příznivců dokonce vlezl na střechu auta. Nakonec museli použít i pepřový sprej.