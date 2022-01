Nadal k Djokovičovi: Svět už trpěl dost na to, abychom nedodržovali pravidla

Nadal může být na rozdíl od svého srbského soka na začátku tohoto tenisového kalendářního roku v naprosté pohodě. Turnajů se účastnit může na tom úvodním v Melbourne sezónu zahájil vítězstvím nad Ričardasem Berankisem 6:2 a 7:5.

K očkování má Španěl jasný názor. Naprosto odlišný, jaký má Novak Djokovič. „Jediné, co k tomu mohu říct je, že já osobně důvěřuji tomu, co doporučují experti na medicínu. Když říkají, že je potřeba, abychom se očkovali, tak to platí. To je můj pohled na věc. Nikoho ale k ničemu nenabádám, každý má svůj vlastní názor," řekl Nadal konkrétně a pokračoval: „Jsem dvakrát očkovaný a s tím nemáte problém, aby vás tady nechali hrát. S očkováním můžete na Australian Open hrát. Svět už podle mě trpěl dost na to, abychom nedodržovali pravidla. Je normální, že lidé v Austrálii jsou tímto případem frustrovaní, protože si prošli opravdu těžkými časy. Spousta z nich se ani nesměla vrátit domů."

Následně ještě dodal: „Myslím si, že kdyby chtěl (Djokovič), mohl tady bez problémů hrát. On se ale vydal jinou cestou. Samozřejmě, každý má právo udělat si vlastní rozhodnutí, ta ale pak mají svoje následky. Situace, která nastala, se mi nelíbí. Svým způsobem je mi ho líto. Na druhou stranu, znal podmínky (k účasti na Australian Open) řadu měsíců dopředu, takže za své rozhodnutí si nese následky."

To jiný tenista, Američan Tennys Sandgren, se naopak za Djokoviče jasně postavil a ukázal, že tenisty postup australských úřadů v Djokovičově případu rozděluje. „Aby tady bylo úplně jasno. Dvě nezávislé komise mu (Djokovičovi) schválí výjimku. A politici ji pak stopnou. Austrálie si nezaslouží hostit grandslamový turnaj," napsal konkrétně tento dvojnásobný čtvrtfinalista Australian Open na svém Twitteru. Nutno dodat, že ani Američan se nenechal dosud očkovat. A o zdravotní výjimku si raději ani nežádal.