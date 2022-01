Nadal se dočkal rekordního grandslamového titulu. Po obratu zdolal Medvěděva

Zisk tohoto rekordního titulu je pro Rafaela Nadala obrovskou satisfakcí poté, co se druhé poloviny minulé sezóny vůbec nezúčastnil kvůli zranění chodidla. Lepší finále si nemohli tenisoví fanoušci nejen v Melbourne přát, protože se v něm dva nejvýše nasazení hráči, kteří se tohoto turnaje zúčastnili. První set se vydařil turnajové dvojce Medvěděvovi, jenž v něm Nadala porazil jasným poměrem 6:2. Ve druhé sadě měl s Nadalem co dělat, když Jihoevropan nejprve vedl 4:1 a pak i 5:3, ale tahle sada nakonec zamířila až do tie-breaku. V něm se zdálo, že to Nadal přeci jen zvládne, vedl už 5:3, ovšem Rus pak zahrál sérii hnd čtyř vítězných míčků a měl tak před sebou jeden set, ve kterém mohl Nadala dorazit.

Jenže Španěl se rozhodl, že změní styl hry a přešel tak k daleko pestřejšímu tenisu. Například ke kraťasům, kterých nebylo málo a v devátém gamu třetí sady se mu pak podařilo Rusa brejknout a snížit tak na 1:2 na sety. Brejknout Medvěděva se mu povedlo i ve čtvrtém gamu čtvrtého setu a to hned dokonce dvakrát. Díky tomu se tak stav vyrovnal 2:2 a pro všechny diváky v Melbourne bylo jasné, že se bude jednat o velmi dlouhý večer, který se překlene do druhého dne tamního času.

Plná aréna Roda Lavera byla svědkem vskutku až neuvěřitelného vyvrcholení nejen celého turnaje, ale i tohoto zápasu. I v páté rozhodující sadě se Nadalovi podařilo brejknout Medvěděva a dostat se do vedení 5:4. Za tohoto stavu vedl Nadal 30:0, jenomže přišla z jeho strany dvojchyba a byl to tentokráte Medvěděv, který se mohl následně radovat z brejku.

Ten ale následně v jedenácté hře nepotvrdil při svém podání a tak to byl zase Španěl, kdo sebral svému soupeři servis. Od té doby už mířil Španěl jasně za vítězstvím a když pak svým volejem proměnil mečbol, jakoby tomu, co se těch víc než pět hodin dělo a jakým způsobem to vše skončilo, ani sám nemohl uvěřit. Poprvé po patnácti letech se mu podařilo otočit stav z 0:2 na 3:2 a podobný kousek se pak ve finále Australian Open podařil naposledy v roce 1965 Royi Emersonovi.

Pro Rafaela Nadala to pak byl již druhý triumf na Australian Open v kariéře, přičemž ten první se datuje do roku 2009. Dosud nejdelším finále tohoto grandslamu pak bylo to v roce 2012 a tehdy se zúčastnil taktéž Nadal. Tehdy ale prohrál s Djokovičem.

Nadal pak připomněl, že kromě toho, že uspěl na Australian Open, letos uspěl i na předešlém přípravném turnaji v Melbourne. "Pro mě je to prostě úžasné. Upřímně, před měsícem a půl jsem nevěděl, jestli budu moci ještě znovu hrát tenis. Bezpochyby je tohle jeden z nejemotivnějších měsíců v mé tenisové kariéře. Ta obrovská podpora, jaké se mi v posledních třech týdnech dostalo, zůstane v mém srdci po zbytek života," nechal se slyšet rodák z Mallorcy po zápase v rozhovoru během ceremoniálu.

Holt pak svbému soupeři vzdal poražený Medvěděv. "Bylo to šílené. Úroveň byla hodně vysoká. Po dvou setech jsi se zvedl. Čekal jsem, že budeš unavený, aspoň trochu, ale tys to vyhrál," sdělil mu a pokračoval: "Jseš úžasný šampion a myslím, že ta rivalita mezi vámi (Nadalem, Federerem a Djokovičem) pořád je. Ještě to neskončilo. Gratuluji, bylo to neuvěřitelné."

Nyní tak začíná část sezóny, která směřuje k dalšímu vrcholu, tedy ke květnovému pařížskému grandslamu. Ten je pro Nadala nejoblíbenějším a tak se dá předpokládat, že vítěz třinácti titulů na Rolan Garros tam zaútočí i na již dvaadvacátý grandslamový titul.