Olympijské vítězky z Tokia budou reprezentovat Česko na turaji Billie Jean Kingové

Jak už tedy bylo výše zmíněno, nehrající kapitán ženského týmu Petr Pála nebude moct počítat pro turnaj Billie Jean Kingové, jehož první ročník pod tímto názvem se bude konat první listopadový týden v Praze, s dvojnásobnou wimbledonskou vítězkou Petrou Kvitovou. Ta se o posledním víkendu z turnaje omluvila s tím, že potřebuje po náročné sezóně odpočinek.

V Praze by naopak mohly být k vidění tenistky Karolína Plíšková i Karolína Muchová, které se naopak nezúčastnily kvůli dlouhodobějším zraněním právě probíhajícího turnaje WTA v Ostravě. Zde mimochodem není k vidění ani Barbora Krejčíková. Petr Pála by pak mohl sáhnout i po stříbrné medailistce z olympijského Tokia Markétě Vondroušové či po Tereze Martincové a Marii Bouzkové, tedy po hráčkách nacházejících se ještě v první stovce v žebříčku WTA.

Připomeňme, že turnaje Billie Jean Kingové se zúčastní v Praze hned dvanáct družstev, jež se představí na tvrdém povrchu O2 Areny a O2 Universum a to mezi 1. a 6. listopadem 2021. Hned 1. listopadu se poprvé představí svěřenkyně kouče Petra Pály v duelu proti Německu, 4. listopadu je pak na programu duel Česka se Švýcarskem. Ze skupinové fáze postoupí do semifinále jen vítězky skupin.

Zatímco do O2 Areny se vejde celkem 12 000 diváků a budou zde k dispozici lístky od 890 do 2290 korun, do haly O2 Universum se vejde celkem 2000 lidí a na den si fanoušek přijde na lístek za 990 korun. Fanoušci si mohou v sítích Ticketportal a Ticketmaster pořídit i čtyřdenní balíček od 1960 do 4960 korun. Lískty na následující semifinále bude stát 1490 a 3990 korun, finále pak 1190 a 2990 korun. "Chceme ochozy plné diváků a šli jsme velmi rozumnou cestou. Celodenní vstupné na šest zápasů špičkového tenisu mi přijde velice rozumné," okomentoval ceny lístků Ivo Kaderka, jenž tak věří v plný dům.

Organizátoři turnaje prozradili, že do české metropole na potřeby tohoto turnaje dorazí povrchy zvané Rebound Ace a právě ty se do hal O2 Arena a O2 Universum položí 23. října. Tehdy na to bude stačit šest hodin. "Na podobném povrchu se hrálo třeba finále Davis Cupu na fotbalovém stadionu v Lille nebo exhibice Rogera Federera s Rafaelem Nadalem, při které měli každou půlku kurtu jinou," uvedl k tomu Vojtěch Flégl, ředitel turnaje.

Taková Barbora Krejčíková by mohla mít v listopadu celkem na pilno. Po účasti na turnaji Billie Jean Kingové bude pak muset z Prahy odcestovat do mexické Guadalajary, kde se ani ne týden na to uskuteční závěrečný Turnaj mistryň. I když organizátoři WTA začátek Turnaje mistryň posunula na středu v týdnu po pražské akci, Ivo Kaderka by byl raději za posun na ještě pozdější datum. "Měl bych větší radost, kdyby se konal později, ale je to tak a tak to musíme brát," zakončil šéf českého tenisu.