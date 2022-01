Po Australian Open Djokovič nemusí hrát ani Roland Garros. Paříž nechce výjimky

Připomeňme, že srbská tenisová jednička je známá svým postojem proti očkování a od australských zdraavotnických komisí nejprve dala tenistovi výjimku z očkování a zprvu se tak zdálo, že by se Djokovič mohl Australian Open zúčastnit. Po příletu měl ale problém s imigrační kontrolou, vláda mu následně sebrala vízum a byl umístěn do karanténního hotelu. Tam setrval do definitivního soudního rozsudku, který přišel v neděli a který hovořil o tom, že Djokovič hrát na grandslamu nakonec nemůže a musí být tak ze země vyhoštěn. Během pondělí už dorazil z Melbourna zpátky domů do Srbska, kde ho vítal dav příznivců.

Djokovič se ale musí začít bát o svou účast na dalším grandslamu sezóny, tedy na květnovém French Open. Ve Francii byl totiž nově schválen zákon o tom, že ti, kteří jsou starší 16 let a nebudou očkovaní, budou mít zakázaný vstup mimo jiné do restaurací, kulturních i sportovních zařízení. Právě tento zákon zcela rozcupoval předešlá slova francouzské ministryně sportu Roxane Maracineanuové o tom, že by se mohli neočkovaní sportovci účastnit turnajů konaných ve Francii.

Tentokrát samo ministrerstvo sportu o 180 stupňů názorově otočilo a tvrdí, že nebude dávat žádné výjimky, ani profesionálním tenistům. "Pravidla budou platit pro každého, ať už je to divák nebo sportovec. A to až do odvolání. Roland Garros je v květnu. Situace se do té doby může změnit a my samozřejmě doufáme, že bude příznivější. Takže uvidíme, ale rozhodně nejsou žádné výjimky z platných pravidel," vyjádřilo se tak k tomu podle agentury Reuters francouzské ministerstvo sportu.

Stejně tak pak není jisstý ani start Novaka Djokoviče na červencovém Wimbledonu. Kvůli své neúčasti v Melboune pak může hvězdný Srb přijít i o pozici světové jedničky, přičemž jeho nejbližšími pronásledovateli jsou Rus Daniil Medveděv nebo Němec Alexander Zverev.