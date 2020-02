Po pěti letech konečně další triumf na okruhu ATP! Veselý vyhrál turnaj v indickém Puné

Pro příbramského rodáka to byla teprve třetí účast ve finále okruhu ATP, přičemž se tedy Veselý naposledy ve finále ukázala před zmiňovanými pěti lety, konkrétně v dubnu 2015 v rumunské Bukurešti. Tehdy sice prohrál, ale ze stejného roku, akorát z ledna, se datuje jeho dosud jediné vítězství z okruhu ATP a to z Aucklandu.

Cesta k jeho druhému takovému triumfu v životě to pro Vesdelého v Puné nebyla snadná. Už ve čtvrtfinále s Bělorusem Iljou Ivaškou musel odvracet hned dva mečboly, v semifinále, kde se utkal pro změnu s litevským tenistou Ričardasem Berankisem, pak musel odvracet mečboly čtyřikrát. V obou případech nakonec jednalo o třísetové zápasy, během nichž strávil celkem na kurtu během toho dlouhých pět a půl hodiny. Navíc se hned čtyřikrát dostal do zkrácených her.

Ta přišla na řadu i v nedělním finále s Bělorusem Gerasimovem, konkrétně se tak stalo už v prvním setu a tímto tie-breakem prošel Veselý jako nůž máslem. Následný sruhý set byl taktéž vyrovnaný, ovšem až do jedenácté hry, kdy Veselý ztratil svůj servis a rozhodnout o vítězi tak musel opět až třetí set.

Tam však český reprezentant ukázal svou suverénnost a i díky 26 esům, které během zápasu předvedl, se mohl začít po dvou hodinách a třinácti minutách radovat z vítězství, které ho opět navrátilo do první stovky. Konkrétně se ocitne na 72. pozici světového žebříčku a bude tak místo za jeho nedělním sokem z Běloruska. Pro něj to tak bude dosavadní maximum.

Turnaj ATP v Puné (Indie) - (9.2.2020):

Dvouhra - finále:

Veselý (ČR) - Gerasimov (8-Běl.) 7:6 (7:2), 5:7, 6:3