Po Plíškové nepřijede ani Muchová. Australian Open bude bez další elitní Češky

Své rozhodnutí oznámila tenistka z Olomouce na svém instagramovém účtu. „Mrzí mě, že sezónu 2022 nezahájím na turnajích v Austrálii. Dělám vše pro to, abych byla co nejdřív fit a zpět na kurtě," napsala tam konkrétně.

Přestože česká tenistka své zdravotní potíže nikterak nepřiblížila, dá se předpokládat, že jí nadále trápí břišní sval. S tímto zdravotním problémem se totiž potýkala celou upynulou sezónu, jelikož si ho přivodila na letošním Australian Open, kde nakonec došla až do semifinále.

Následující dva měsíce toto zranění léčila, pak se vrátila do kolotoče turnajů a na Wimbledonu došla do čtvrtfinále. Koncem léta se ale potíže s břišním svalem začaly ozývat znovu a poté, co Muchová neuspěla na US Open, kde skončila hned v 1. kole, se Čška rozhodla předčasně ukončit sezónu.