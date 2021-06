Pohádka se šťastným koncem. Krejčíková vyhrála tenisové French Open ve dvouhře

Na začátku zápasu bylo vidět na Barboře Krejčíkové, že u ní trochu panovala pochopitelná nervozita a i proto tak kvůli dvěma dvojchybám prohrála svoje první podání. Naštěstí to pro ni byl v prvním setu jediný nepříjemný moment, jinak si v této části hry se soupeřkou Pavljučenkovovou poradila za půl hodiny, když porazila v tomto setu jasně 6:1. Stalo se tak i díky lepšímu pohybu české hráčky, i díky přesně umístěným úderům, stejně jako několika kraťasům.

Druhý set zase naopak vyšel daleko lépe devětadvacetileté ruské tenistce. A to díky daleko lepšímu vstupu z její strany do tohoto dějství. Nejenže měla lepší první podání a oproti prvnímu setu předváděla daleko razantnější a přesnější údery a to byl ten důvod, proč se rázem česká reprezentantka dostala pod tlak. Na rychlou agresivní hru, se kterou Ruska vyrukovala do druhého stu, jen tak nenacházela Češka adekvátní odpověď a proto tak zanedlouho prohrávala 1:4.

Zatímco v prvním setu tedy jasně vládla Krejčíková, v tom druhém prakticky stejným způsobem Pavljuščenkovová. Ta se trochu zbrzdila zdravotní pauzou, o kterou požádala za stavu 5:2 pro ni. Trápil ji tehdy levý stehenní sval, ale za chvíli se zase na kurt vrátila. Set nakonec vyhrála 6:2 a celý zápas tak vyrovnala na 1:1.

Na řadu tak přišla závěrečná třetí sada, ve které sice jako první brejknula svoji soupeřku Krejčíková, ovšem za chvíli taktéž stejnou mincí odpověděla i Pavljučenkovová. Třetí set dospěl do nerozhodného stavbu 3:3 a tehdy přišel rozhodující moment utkání. Pětadvacetileté rodačce z Ivančic se totiž podařilo vzít opět soupeřčino podání, za stavu 5:3 měla k dispozici hned dvě možnosti k ukončení zápasu. Tenkrát je ale ještě dokázala využít. Podařilo se jí to až při svém podání v následném gamu za stavbu 5:4, kdy sice nejprve svůj již třetí mečbol ztratila kvůli dvojchybě, ovšem následující čtvrtý už konečně prolomila.

Česká tenistka si tak mohla začít v Paříži vychutnávat svůj životní úspěch v singlu. Pohár pro vítězku pak putoval do Krejčíkových rukou z rukou jiné slavné české tenistky Martiny Navrátilové.

"Jsem prostě šťastná. Jen těžko dám dohromady větu, protože jsem vyhrála grandslam, což je neuvěřitelné," uvedla po utkání v rozhovoru.

„Děkuji všem. Děkuji Janě (Novotné), která byla pro mě inspirací, děkuji své rodině, trenérovi, všem. Jana, než odešla, mi řekla, abych si tenis užívala a někdy vyhrála grandslam," řekla dále v pozápasovém rozhovoru přímo na kurtu Krejčíková, jež tak opět připomněla svoji mentorku a bývalou tenistku Janu Novotnou. "Prošla jsem těžkým obdobím, když Jana odešla na věčnost, ale předtím mi řekla, abych si užívala tenis a zkusila vyhrát grandslam. Vím, že na mě odněkud shora dohlíží. Byla mi inspirací. Chybí mi, ale věřím, že je teď šťastná," dodala.

Konečný výsledek tenisového French Open (12.6.2021):

Ženy, dvouhra - finále:

Krejčíková - Pavljučenkovová 6:1, 2:6, 6:4