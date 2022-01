Pořadatelé Australian Open se omluvili za rozruch kolem Novaka Djokoviče

"Coby australská tenisová rodina uznáváme, že nedávné události představovaly pro všechny velké rozptýlení pozornosti, a hluboce litujeme vlivu, jaký měly na všechny hráče," stojí konkrétně v prohlášení australské tenisové federace Tennis Australia, ve kterém mimochodem ani jednou nebylo zmíněno jméno Novaka Djokoviče. Ten už před dvěma dny dorazil po deportaci z Melbourne domů.

Během předešlých jedenácti dní, které skončily nedělním verdiktem o Djokovičově deportaci, nejprve Srba zadržela imigrační kontrola, australská vláda pak tebnistovi odebrala neplatné vízum a umístila ho do karanténního hotelu. Tam setrval až do zmiňovaného nedělní soudního verdiktu, že platí rozhodnutí o deportaci a australský ministr pro imigraci Ale Hawke mu tak opět sebral vízum. Připomeňme, že Djokovič, jenž je znám svým antivaxerským postojem, odletěl do Austrálie na základě výjimky, kterou mu před tím přidělily zdravotnické komise státu Victoria a Tennis Australia.

Po této anabázi tak Djokovič nakonec nebude v Melbourne bojovat o svůj již 21. grandslamový titul.

Australská média viní ze všeho toho, co se stalo, výkonného šéfa australského tenisu Craiga Tileyho a sílí tak tak na jeho konec ve funkci. Samotná asociace se ale za něj postavila. "Rada a členské asociace oceňují výkonného šéfa Tennis Australia a celé organizace za jejich tvrdou práci a odhodlání zajistit velkolepé tenisové léto," uvedl k Tileyho osobě předsedkyně Tennis Australia Jayne Hrdlicková.

Veřejnost asociace ujistila, že se z nedávné situace poučila v budoucnu bude chtít podobným excesům zastiňující grandslamový turnaj. "Vždycky se můžete z věcí poučit a všechny aspekty naší přípravy budeme přezkoumávat – tak jako to děláme každý rok. Tento proces vždy začíná v okamžiku, kdy šampioni Australian Open pozvednou své trofeje," dodal v prohlášení pořadatelé.