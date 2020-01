Požáry zasáhly i do sportu. Tenisté v Melbourne mají vážné problémy s dýcháním

Jakupovičová vedla v Melbourne Parku nad Švýcarkou Stefanií Vögeleovou 1:0 na sety a ve druhém ji jeden fiftýn dělil od tie-breaku, když ji přemohl silný záchvat dusivého kašle. Tenistka skončila na kolenou a lapala po dechu.

"Měla jsem strach, že zkolabuju," přiznala poté, co byla nucena duel skrečovat. Už předtím si kvůli potížím s dýcháním opakovaně volala na kurt fyzioterapeutku. "Nemám astma a nikdy jsem problémy s dýcháním neměla. Jakmile ale byly výměny trošku delší, nemohla jsem dýchat a pak jsem skončila na zemi," dodala.

Podle 180. hráčky světa bylo od pořadatelů nezodpovědné, že program kvalifikace za daných podmínek nezrušili, ale pouze o něco odložili. "Byla jsem překvapená, myslela jsem, že se dneska hrát nebude, ale neměli jsme na výběr," posteskla si.

Na podmínky si stěžovala i někdejší wimbledonská finalistka Eugenie Bouchardová, která rovněž potřebovala několikrát ošetření. Číňanku Jou Siao-ti nakonec ve třech setech zdolala i díky tomu, že soupeřka rovněž na kurtu trpěla a v závěrečné sadě dokonce několikrát raději podávala spodem. "Bylo těžké dýchat a dělalo se mi nevolno. Není ideální, že musíme hrát v takových podmínkách. Stejně jako je pravidlo ohledně vysokých teplot, mělo by být i na kvalitu ovzduší," řekla Kanaďanka.

Na Kooyong Classic ukončil hlavní rozhodčí zápas za nerozhodného stavu 5:5 ve druhém setu. První sadu získala Siegemundová nad Šarapovovou v tie-breaku, obě hráčky ale postupně stále silněji pociťovaly potíže a trápil je kašel. "Podle mne to bylo po dvou a půl hodinách hry správné rozhodnutí," řekla pětinásobná grandslamová šampionka Šarapovová.

Na twitteru se proti podmínkám ohradili i další tenisté a tenistky. "Proč musíme čekat, až se něco stane, než začneme něco dělat," napsala Elina Svitolinová.

Why do we need to wait for something bad to happen to do an action 🤷🏼‍♀️🥵 #Melbourne pic.twitter.com/bYpXyQAfKe