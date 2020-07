Praha v srpnu nabídne kvalitní tenis. Na zdejší turnaj přijedou Halepová i Bouchardová

Turnaj Prague Open, jenž je dotován 225 500 dolary, je nový turnaj., jenž byl zařazen do letošního kalendáře WTA. Ten musel být přebourán kvůli pandemii koronaviru, kvůli níž se světový tenis nehrál především na jaře a proto tak byl v květnu letos zrušen tradičnější český turnaj J&T Banka Prague Open.

Protože turnaj pořádané v Praze mohou mít obvykle pouze jednu hráčku ze světové desítky, právě blížící se Prague Open na pražské Spartě by tak proto měl být tím vůbec nejkvalitnějším turnajem, který se zde odehraje. Vedle dvou hráček z elitní desítky pak vdo Prahy přijedou další čtyři tenistky ze světové dvacítky. "Do Prahy se chystá patrně největší sportovní událost roku 2020 v České republice. Pokud se nestane něco nečekaného, tak opravdu budeme mít něco zcela mimořádného. Máme ve startovním poli hvězdy, o kterých se nám nikdy ani nesnilo. Je to nejsilnější turnaj v historii, který tady kdy byl," uvedl k chystanému tenisovému svátku samotný prezident Českého tenisového svazu Ivo Kaderka.

Největší hvězdou turnaje tedy bude nejen úřadující wimbledonská šampionka, ale zároveň i předloňská vítězka French Open Rumunka Simona Halepová. "Komunikace s její manažerkou byla napřímo. Došlo i k přímému spojení, kdy jsem já se Simonou osobně diskutoval možnosti," přiblížil jednání ohledně účasti Halepové ředitel turnaje David Trunda. "Těším se na turnaj v krásné Praze. Uvidíme se v srpnu," nechala se slyšet samotná Halepová.

Ta se loni představila v Ostravě, kde pomohla Rumunkám k postupu do 2. kola Fed Cupu přes českou reprezentaci. Kaderka je pochopitelně rád, že ji může přivítat v Česku znovu. "Je to jedna z nejsympatičtějších hráček na okruhu a skutečná hvězda. Mimo to, že je to úžasná tenistka, je to také výborný člověk," těší se na ní český tenisový boss.

Češky na turnaji k vidění budou. Nikoli však Kvitová s Plíškovou

Kromě světových jmen pak nebudou v Praze samozřejmě chybět ani české tenistky. Na startovní listině můžeme nalézt Karolínu Muchovou, Barboru Strýcovou a Kateřinu Siniakovou. Už dříve se nechala slyšet Petra Kvitová o tom, že na antuku zatím kvůli svým zdravotním problémům s předloktím nenastoupí, světová trojka Karrolína plíšková pak dává v těchto dnech přednost přípravě na amerických betonech. A ani ona navíc není úplně fit. Pro změnu ji trápí zápěstí.

Přestože je tedy tento pražský turnaj jmény nabitý, bude se muset obejít bez diváků. Organizátoři ještě později oznámí opatření, jež by měly zamezit šíření koronaviru. "Musel se respektovat celý manuál věcí od WTA, který teď nechci otevírat. Všechno jsme to akceptovali," řekl k tomu Kaderka.

Připomeňme, že profesionální mezinárodní tenis stojí už od letošního března a mnoho turnajů bylo buď odloženo nebo třeba jako v případě Wimbledonu dokonce zrušeno. WTA nyní počítá s restartem turnajů na 3. srpna, kdy by měl začít antukový turnaj v Palermu. Po následné zastávce v Praze začne část sezóny hraná na amerických betonech, v rámci které by se tedy měl uskutečnit v New Yorku US Open. Jeho konání je ale vzhledem ke zhoršující se situaci v USA stále nejisté.