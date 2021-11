Případ Pcheng Šuaj může mít za následek odebrání olympiády Číně, naznačil člen MOV

Není žádným překvapením, že přidělení Zimních olympijských her Číně vyvolalo před časem, a stále vyvolává, vlnu nevbole kvůli nedodržování lidských práv v této nejlidnatější asijské zemi. Nyní tento tlak na MOV opět v tomto směru sílí poté, co se svět ptá, kde je čínská tenistka Pcheng Šuaj, o které už několik dní nikdo nejen z tenisového světa neslyšel.

Po dnech mlčení se k případu totiž MOV konečně vyjádřil a to prostřednictvím svého dlouholetého člena Richarda Pounda. Právě on nevyloučil, že by se mohlo v dalších dnech mluvit o možném odebrání Zimních olympijských her z rukou Číny, přestože sám tuto možnost vidí jako málo pravděpodobnou. "Pokud se to rozumně nevysvětlí, může se to vymknout kontrole a MOV bude muset zaujmout tvrdší postoj. Nemyslím si, že by to vedlo k odebrání olympijských her, ale stát se může všechno," řekl konkrétně Pound.

Zároveň uvedl, proč si MOV nemůže u Číny vynutit setkání se samotnou tenistkou Pcheng Šuaj. "Jednání s čínskými představiteli nejsou snadná. Spíš než hrozby se nám v minulosti vyplatilo říct: Podívejte, je to venku, už to nejde přehlížet, tak co s tím uděláme?," řekl Pound a pokračoval: "Myslím, že opatrný přístup nám pomůže víc, než jim hrozit prstem a říkat: Udělejte tohle, nebo bude konec světa. Čína by na to jen řekla: OK, mrzí nás to, že přijdeme o olympiádu, ale svět to bude mrzet ještě víc."

Připomeňme, že v muinulých dnech zveřejnila státní čínská média údajný dopis Pcheng Šuaj v podobě e-mailu adresovaný šéfovi WTA Stevu Simonovi, ve kterém tenistka nejenže popírá svá předešlá tvrzení o sexuálním napadení ze strany bývalého čínského vicepremiéra, zároveň v něm ujišťuje, že je v pořadku a že žije. U šéfa WTA se však ale i poté obavy o její život spíše prohloubily. Čínská televize se však dokonce nechala slyšet, že se dosud pohřešovaná tenistka objeví v nejbližších dnech na veřejnosti.

Mezitím dostala čínská tenistka podporu ze strany tenisových hvězd, jakými jsou Serena Williamsová, Novak Djokovič, Naomi Ósakaová či také bývalá česká tenistka Andrea Sestini Hlaváčková.

Čína nově čelí i tlaku ze strany OSN, WTA by mohla v Číně skončit

Nově se k případu zmizelé čínské tenistky vyjádřila i Organizace spojených národů (OSN). Konkrétně mluvčí úřadu OSN pro lidská práva Liz Throssellová se v Ženevě v rozhovoru s novináři nechala slyšet následujícím způsobem. „Považujeme za důležité mít důkazy o jejím stavu. Naléhavě žádáme, aby bylo zcela transparentně vyšetřeno její obvinění ze sexuálního napadení,“ řekla konkrétně.

Stejně tak se k případu už vyjádřil i Bílý dům prostednictvím své mluvčí. „Jsme hluboce znepokojeni zprávami, že Pcheng Šuaj je zřejmě nezvěstná Připojujeme se k výzvě, aby čínské úřady nabídly nezávislý a ověřitelný důkaz o tom, kde se nachází a zda je v bezpečí,“ uvedla Jen Psakiová.

V posledním prohlášení Stevea Simona, šéfa WTA, zaznělo, že tato tenisová organizace je ochotna zrušit všechny turnaje WTA konající se v Číně. V příštím kalendářním roce jich má být v Číně totiž hned dvanáct a to včetně finále. „Rozhodně jsme ochotni stáhnout naše obchody a vypořádat se se všemi komplikacemi, které s tím souvisejí. V dnešním světě se příliš často stává, že když se dostanete do takovýchto problémů, necháte byznys, politiku a peníze diktovat, co je správné a co ne. Tohle je větší než podnikání. Ženy je třeba respektovat a ne cenzurovat,“ řekl v rozhovoru pro CNN.