Problémy před Australian Open. Kvůli koronaviru byl přerušen turnaj v Melbourne

Premiér australského státu Victoria Daniel Andrews věří, že aktuální situace nijak neovlivní blížící se Australian Ope a tento tenisový svátek tak tedy začne v původně plánovaný terním 8. února. Na středeční tiskové konferenci se politik nechal slyšet, že aktuální koronavirová nákaza ovlivní šest aktuálně hraných turnajů. "Momentálně ale tohle nebude mít pro samotný turnaj (Australian Open) žádný následek," žije v naději premiér Andrews.

U inkriminovaného zaměstnance hotelu, u nějž se pozitivní test na koronavirus prokázal, se právě koronavirus objevil tímto způsobem tuto středu. Jedná se o šestdvacetiletého muže z hotelu Grand Hyatt a tak tedy hráči, členové realizačních týmů a rozhodčí, kteří s touto osobou přišli do kontaktu, budou muset do izolace. V ní budou muset být až do doby, dokud neodevzdají negativní test. Spekuluje se o 500 až 600 lidech, kterých izolace nemine a je jen otázka, kolik z nich jsou tenisté.

"Spojíme se se všemi, kterých se to týká, abychom jim zajistili otestování, jak nejrychleji to bude možné. V Melbourne Parku ve čtvrtek žádné zápasy nebudou. Aktualizace pátečního programu bude oznámena později během dneška," ujišťují ve svém prohlášení pořadatelé Australian Open.

Co se týče onoho zaměstnance hotelu, ten měl ještě 29. ledna negativní test, až později se u něj koronavirus objevil. "Je to jen jeden případ. Jsme dobře vycvičeni a vyškoleni na to, co máme dělat," zakončil premiér Andrews.