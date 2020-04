Sloučí se mužská a ženská tenisová asociace v jednu? Vyzývá k tomu Federer

Ceá debata o možném sloučení dvou tenisových organizací odstartovala tímto středečním Federerovým tweetem: "Jsem jediný, kdo si myslí, že nyní je čas na to, aby se mužský a ženský tenis spojily a dál fungovaly jako jeden?"

Poté, co tato jedna věta vyvolala u fanoušků nejeden ohlas, doplnil svůj tweet osmatřicetiletý Švýcar svým komentářem: "Už k tomu nejspíš mělo dojít dávno. Pro fanoušky je to matoucí, jsou dva systémy žebříčků, různá loga, různé webové stránky, různé kategorie turnajů. Teď už ale možná opravdu doba nazrála. Veškerý sport zažívá těžké časy a můžeme z toho vyjít s dvěma slabými organizacemi nebo jednou silnou."

Zatímco tedy ATP zastřešuje všechny profesionální mužské tenisty, WTA pak pochopitelně všechny profesionální ženy. A zatímco prvně jmenovaná organizace vznikla už v roce 1972, pouhé čtyři roky po začátku éry profesionálního tenisu, WTA byla založena v roce 1973 Billie Jean Kingovou. Již šestasedmdesátiletá bývalá americká tenistka se pro založení rozhodla i proto, že je sama velkou bojovnicí za práva žen. Nyní však ale s návrhem Rogera Federera souhlasí: "Souhlasím s tím a říkám to od začátku 70. let. Jeden hlas, ženy a muži dohromady, to je moje dlouhodobá vize tenisu. Samotná WTA byl vždy jen plán B. Jsem ráda, že jsme na stejné lodi. Pojďme to tedy udělat," napsala konkrétně.

Pro debatu nad Federerovým návrhem je i Nadal či Kvitová

K Rogeru Federerovi se rázem přidaly i daalší světové tenisové hvězdy včetně české wimbledonské vítězky Petry Kvitové. "Zvedněte ruku, pokud souhlasíte s Rogerem Federerem" napsala k Rogerovu tweetu s ikonkou značící zvednutou ruku.

"Jak z našich společných diskuzí víš, souhlasím s tím, že by bylo skvělé dostat se z této světové krize spojením mužského a ženského tenisu do jedné organizace," přidal se k e svému historicky největšímu sokovi, ale jinak velkému kamarádovi Španěl Rafael Nadal, jenž má na kontě pouze o jeden grandslamový titul méně než slavný Švýcar.

Připomeňme, že kolotoč světového tenisu musel být, stejně jako všechny další sporty, pozastaven začátkem března pandemií koronaviru. Nyní má tak přestávku až do poloviny července. Stejně jako všude jinde, tak i v tenise budou po opadnutí pandemie počítat finanční ztráty a to především z příjmů z turnajů, ať už do toho započítáme prodej vstupenek či televizní práva.

Problémem tenisu je ale mimo jiné právě i množství řídících asociací. Vedle nyní diskutovaných ATP a WTA, řídí mezinárodní tenis i federace ITF a pak rada, ve které nalezneme zástupce všech čtyř grandslamových turnajů. Právě mezi těmito asociacemi dochází často k neshodám, ovšem v době pandemie koronaviru se nedávno dokázaly shodnout na solidárním fondu, který by měl pomoct níže postaveným tenistům a tenistkám.