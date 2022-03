Šokující zpráva pro světový tenis. S kariérou se rozloučila ženská světová jednička

"Vím, kolik práce je potřeba k tomu, abych podala nejlepší výkon. A já už to prostě v sobě nemám. Už na to nemám psychicky ani fyzicky," nechala se konkrétně slyšet ve videu, které zveřejnila na svém instagramovém účtu.

Mimochodem, patnáctinásobná vítězka turnajů WTA, přičemž je držitelkou grandslamových titulů z Wimbledonu 2021 a French Open 2019, už v minulosti jednou svůj konec kariéry oznámila. Stalo se tak v roce 2014, když se zjistilo, že po přechodu mezi profesionály trpí depresemi. Právě tento svůj tehdejší krok zmínilia i ve svém nečekaném středečním prohlášení. "Už jsem to jednou udělala, ale tohle je něco jiného," řekla Bartyová.

Nebylo tajemstvím, že Bartyové život mezi tenisovými profesionály nijak zvlášť nechutnal. Neustálé cestování z turnaje na turnaj zkrátka neměla v lásce a i to byl jeden z důvodů pro to, aby si v roce 2020 na rok odpočinula od tenisu. Tuhle pauzu vyplnila trávením volného času s rodinou. "Měla jsem spoustu snů a cílů, ale určitě mezi ně nepatřilo cestování po světě a dlouhé odloučení od rodiny a domova, kde jsem vždycky chtěla být," pokračovala ve svém středečním prohlášením Bartyová a dodala: "Tenis budu pořád milovat, byla to obrovská část mého života, ale myslím, že přišel čas užít si to, co má ráda Ash Bartyová jako člověk a ne Ash Bartyová jako sportovec."

Australská tenistka je druhou hráčkou, která se rozhodla ukončit kariéru v době, kdy vedla světový žebříček. V roce 2008 se stajně na takovém vrcholu rozloučila s kariérou Justine Heninová z Belgie, tehdy taktéž jako pětadvacetiletá. Ta se ale po dvou letech zase na okruh WTA vrátila a definitivně odejít se rozhodla v roce 2011. Pro zajímavost, Haninové se po tomto návratu na kurty podařilo získat nejen dva tituly, ale zahrát si i ve finále Australian Open.

N Australanku zavzpomínaly české i světové hvězdy

Ashleigh Bartyová se ve své kariéře mnohokrát pochopitelně utkala i s českými hráčkami. A ty v reakci na nečekaný konec Australanky nenechaly na sebe dlouho čekat. „Ash, nemám slov... Ale i tím, jak jsi konec krásně oznámila, jsi ukázala, jaká jsi extratřída. Tenis bez tebe už nebude nikdy stejný. Vážím si tě jako hráčky i jako člověka. Přeji ti jen to nejlepší," uvedla na svém Twitteru například bývalá světová hráčka číslo 2 Petra Kvitová. Ta se sAustralankou utkala na okruhu WTA celkem desetkrát, přičemž hned v šesti případech se jednalo o třísetové duely. Pětkrát se z těchto vzájemných duelů radovala Kvitová, pětkrát zase Bartyová.

S Bartyovou se na sociální síti rozloučila i čerstvě třicetiletá Karolína Plíšková. Ta s Barytovou loni prohrála ve finále Wimbledonu. „Bylo mi ctí s tebou sdílet kurt. Přeji ti jen to nejlepší v další životní kapitole. Budeš mi chybět," uvedla.

A zavzpomínala i již bývalá česká tenistka Barbora Strýcová. „Vždy jsi byla výjimečná. Všechno nejlepší ve všem, pro co se v životě rozhodneš," uvedla.

Pozadu v reakcích nezůstaly ani zahraniční hvězdné tenistky. Ozvala se například třicetiletá Rumunka Simona Halepová. „Budeš mi na okruhu moc chybět kamarádko. Byla jsi jiná, speciální, sdílely jsme spolu úžasné momenty. Buď šťastná a užívej si život na maximum," napsala na Twitter.

Protože Bayrtová je zkrátka sportovním symbolem Austrálie, není divu, že se k jejímu konci vyjádřil dokonce i australský premiér Scott Morrison. "Ash, děkuji ti především za inspiraci pro celou jednu generaci mladých lidí. Nikdo z nás nezapomene tvůj triumf ve Wimbledonu a už vůbec nezapomeneme na tvůj velký návrat na letošním Australian Open, kde jsi opět ukázala, co v tobě je," uvedl.