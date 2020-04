Solidarita mezi tenisty. Největší hvězdy fondem pomohou slabším kolegům

S nápadem tohoto speciálního fondu jako první přispěchal z oné trojice spoluzakladatelů Srb Novak Djokovič, aktuálně světová tenisová jednička, jež je zároveň i šéfem hráčské asociace. A to v době, kdy je tenisová sezóna přerušena kvůli pandemii koronaviru až do 13. července. "Jsme toho názoru, že se musíme semknout a těm hráčům pomoct. Mnozí z nich přemýšlejí o tom, že s profesionálním tenisem skončí, protože prostě finančně nepřežijí. Musíme se pokusit o ně o všechny postarat. Oni jsou základ tenisu a základ profesionálního sportu," cituje z Djkovičova dopisu adresovaný svým kolegům francouzský deník L´Equipe.

Ideální představa Djokoviče, Nadala a Federera je, aby se v jejich speciálním fondu nashromáždilo až čtyři miliony dolarů (v přepočtu 100 milionů korun). Z této celkové sumy by pak měl každý z tenistů nacházející se v žebříčku od 250. do 700. místa získat kolem 10 000 dolarů.

Podle předkladatelů návrhu by se na čtyřmilionovou sumu (v dolarech) měli složit hráči z první stovky světového žebříčku, stejně jako prvnídvacet hráčů ze čtyřhry. Každý z nich by měl přispět do fondu částkou v rozmezí od 5000 do 30 000 dolarů. To už samo o sobě by mělo dát dohromady milion a o zbývající tři by se měli postarat pořadatelé grandslamů (půl milionu dolarů od každého z nich) a organizace ATP (milion dolarů).