Stejně jako Djokovič. Českou tenistku Voráčkovou v Melbourne taktéž deportovali

Na rozdíl od Srba Novaka Djokoviče se po příletu české hráčce podařilo projít imigrační kontrolou, tento týden ve středu dokonce hrála na turnaji WTA v Melbourne. Tam v jeho úvodu ve dvojici s Polkou Katarzynou Piterovou však nestačila na nizozemsko-australské duo Lesley Pattinamaová Kerkhoveová, Arina Rodionovová a osmatřicetiletá Češka se svou polskou parťačku tak tedy prohrála 2:6 a 4:6.

Jak informuje televize ABC s odvoláním na anonymní vládní zdroj, den po tomto utkání byla česká tenistka zadržena australskou pohraniční službou, která tak Voráčovou poslala do Park Hotelu, onoho znamého karanténního hotelu, kde pobývá i Djokovič. Zatímco on nikterak dosud neřekl, za co dostal od australských zdravotních úřadů výjimku z očkování, u Voráčové je známé, že výjimku měla dostat za to, že během posledních šesti měsíců prodělala covid.

"Můžeme potvrdit, že česká tenistka Renata Voráčová je ve stejné detenci jako Djokovič, spolu s několika dalšími tenisty. Náš generální konzulát v Sydney situaci nyní řeší a s tenistkou je ve spojení," uvedlo k případu české ministerstvo zahraničí pro server Echo24. Pro tento server pak ještě dodala Aneta Kovářová z odboru komunikace ministerstva zahraničí následující: "Podle našich informací prokázala bezinfekčnost způsobem opravňujícím k účasti na turnaji. Dokonce již odehrála jeden zápas. Z tohoto důvodu jsme podali prostřednictvím velvyslanectví v Canbeře u australských orgánů protestní nótu a žádáme je o vysvětlení situace."

Osmatřicetiletá tenistka se měla podle posledních informací sama vzdát z účasti na Australian Open a odletí tak zpátky domů.