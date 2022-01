Tenisová senzace roku 2021? Podle expertů se jím stal český hráč

O téměř sto místo si v žebříčku ATP během loňského roku 2021 Vít Kopřiva, jenž v českém mužském reprezentačním týmu stále až za Tomášem Macháčem, Jiřím Lehečkou či Daliborem Svrčinou. Kopřva totiž před strartem sezóny figuroval aýž na 295. příčce a jak už bylo výše zmíněno, sezónu zakončil na 198. místě.

Co se pak týče inkriminovaného životního turnaje ve švýcarském Gstaadu, do běhož se musel probojovat nejprve z kvalifikace. V rámci ní se mu podařilo porazit hned dva výše postavené soupeře, v násedném prvním kole pak neudělal radost domácím fanouškům, když vyřadil Švýcara Niklese.

V dalším kole málokdo věřil, že by snad mohl uspět, ale nakonec nad Kanaďanem Denisem Shapilovem vyhrál ve třech setech 2:6, 6:3, 6:2. Po tomto výkonu tomu neuvěřil ani sám Kopřiva. „Že jsem porazil hráče Top 10, je naprostá paráda. Je vidět, že se tenis hodně vyrovnává a že jde hrát s každým. Určitě jsem ho dneska překvapil a on nezahrál svůj nejlepší tenis, ale to moji výhru nezkazí. Hlavně jsem si užíval, že můžu být na kurtu s tak kvalitním hráčem, jako je Denis, protože to se nestává každý den," radoval se tehdy.

Následoval čtvrtfinále, kde narazil na švédskou jedničku Mikaela Ymera, kterého taktéž porazil a tentokrát ve dvou setech 6:1 a 6:0. Jeho neuvěřitelnou cestu turnajem pak zakončil v semifinále až Nor Casper Ruud, jenž se mimochodem zúčastnil posledního ročníku Turnaje mistrů.

Jako druhou senzaci vybrli experti serveru atptour.com výkon britského tenisty Jacka Drapera na domácí půdě, konkrétně na turnaji v Queen´s Clubu. Tento tenisty ze čtvrté stovky světového žebříčku tehdy v 1. kole porazil 23. nejlepšího tenistu světa Itala Jannika Sinnera.

Na třetí se pak dostal Australan Matthew Abden, 287. tenista žebříčku ATP, díky svému vítězství nad 21. Rusem Chačanovem na turnaji v Marseille. Tam pak nestačil až na dalšího Rusa Medvěděva v semifinále.