Tenisový svaz má v rukávě záložní plán. Chce pořádat turnaje pro nejlepší Čechy

Nejvyšší boss českého tenisu Ivo Kaderka právě tento záložní plán představil serveru Seznam Zprávy. „Máme připravený celý set sportovních událostí, které jsme připravili v této nešťastné době epidemie. Zatímco všechno stálo, my jsme se připravovali, abychom mohli začít hned den poté, co nás vláda pustí na hřiště trénovat nebo hrát soutěže. Vzhledem k tomu, že jsou zavřené hranice, jsme se snažili vymyslet systém soutěží, které by byly právě pro ty, kteří odcestovat do zahraničí nemohou, ale přesto potřebují hrát zápasy,“ vysvětluje k plánu na úvod Kaderka.

V plánu se počítá s tím, že až vláda otevře sportovistě pro soutěžní utkání, hned v první možný den by měl začít turnaj pro osm nejlepších mužů a žen v České republice. Zatímco tenistky budou absolvovat tento turnaj na tvrdém povrchu, muži ho odehrají na antuce. „Je to zároveň turnaj, kde nepočítáme s tím, že hráčům budeme vyplácet odměny, pouze nějaké startovné,“ upřesnil k tomu Kaderka s tím, že všechny svazem plánované turnaje by měly mít charitativní charakter.

Jak mužskou, tak i ženskou část tohoto turnaje by měl odvysílat sportovní kanál veřejnoprávní České televize, ovšem jak říká Ivo Kaderka, finanční ztráty v českém tenise by neměly hojit zrovna peníze z prodeje televizních práv. „Tyto turnaje nebereme jako byznys. Chceme divákům nabídnout živé zápasy a pomůžeme tím sobě i televizi, která nyní musí vysílat jen z archivu,“ vysvětluje Kaderka.

Záložní plán Českého tenisové svazu samozřejmě myslí i na české tenisty z nižších příček v rámci aktuálně zmražených světových žebříčků. Právě pro ty má být určený projekt s názvem "Be ready". „Pro mladší tenisty a tenistky máme připravený smíšený týmový turnaj s názvem Barvy pro budoucnost a naději. Budeme sestavovat 4 týmy z Čech a Moravy a ty se v několika týdnech proti sobě utkají. Mimo soutěže družstev máme připravené i nižší turnaje, které budou suplovat soutěže ITF Futures a Challenger. Za ty budeme i vyplácet odměny, jelikož níže postavení hráči se v současnosti nemají jak uživit,“ podotýká Kaderka.

Problémem pro řadu sportů je i ten fakt, že jsou v současnosti uzavřené hranice a to vzhledem k mezinárodním turnajům. Tenisový svaz by uvítal alespoň otevření společných hranic se Slovenskem, neboť jeho plán počítá i s alternativním česko-slovenským turnajem. „V případě, kdy se otevřou česko-slovenské hranice, plánujeme alternativu Davis Cupu a Fed Cupu ve všech věkových kategoriích,“ prozradil Kaderka.