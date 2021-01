Tenisté zuří! Chaos s karanténami v Austrálii se netýká Williamsové ani Djokoviče

Jak to tak v napjatých situacích bývá, ne vždy jde všechhno tak, jak to bylo původně plánováno. Tenisté totiž počítali od počátku s tím, že po příletu do Melbourne, tradičního dějiště prvního grandslamu sezóny, sice nastoupí do dvoutýdenní karantény, nicméně, že budou i přesto moct každý den na pět hodin ven z hotelu a tím pádem tak trénovat. Většinou to totiž vypadá tak, že tenisté s volnější karanténou často čekají na pokyn pořadatelů, že mohou opravdu trénovat. Kromě toho, když už k tréninku dojde, tak je z různých důvofu rušen či přesunut jinam.

Existuje část hráčů a hráček, kteří se na vzniklou nečekanou situaci už stihli adaptovat a třeba Belinda Bencicová ze Švýcarska tak trénuje údery přímo ve svém hotelovém pokoji. Odrazovou zeď si udělala z okna. Její uruguajský kolega Pablo Cuevas pak pro změnu využil k tréninku postelovou matraci.

Úplně jinak jsou na tom tenisté s přísnější karanténou, v níž se nacházejí i čeští tenisté Barbora Strýcová, Barbora Krejčíková, Kateřina Siniaková a Tomáš Machač, kteří nemají podle karanténních pravidel možnost vůbec odejít z hotelu. Proto tak není divu, že tito hráči v přísnější karanténě kritizují chaos v nastavených austalských pravidlech. To se samozřejmě nikterak nepozdává jak místním Australanům, tak tamním vládním úřadům. A to především proto, že do Austrálie se nemohou dostat pořádně kvůli protipandemickým opatřením ani samotní Australané a tak pozdvihují obočí nad tím, že do Austrálie nyní naopak míří kolem 1200 lidí z jiných částí planety. „Je na čase, aby tihle lidé začali dodržovat pravidla. Ať nastoupí karanténu a hrají tenis. Budou za to dobře zaplaceni," nechal se tak proto slyšet v rozhovoru pro Sydney radio 2GB samotný australský premiér Scott John Morrison.

Tenistům vadí to, že počítali s preventivní karanténou a s touto tvrdou karanténní verzí tak sedm desítek hráčů, kterých se v ní aktuálně nachází, naopak nepočítali. Zároveň pak těmto tenistům vadí fakt, že největší hvězdy jsou osvobozeni od tohoto melbournského dění a nacházejí se v poklidném Adelaide nacházejícího se cca. 500 kilometrů od Melbourne. Tam jsou ty největší hvězdy ubybtováni v luxusním hotelu Majestic Suites. Když se bavíme o největších hvězdách, jsou na mysli třeba sestry Williamsovy, Novak Djokovič, Rafael Nadal, Naomi Ósakaová, Simona Halepová či Dominic Thiem.

Třeba Serena Williamsová do tohoto luxusního střediska dorazila hned se svým manželem Alexisem Ohanianem, dcerou Olympií i matkou Oracene. Samozřejmě zde nechybí ani její sestra Venus. Právě v Adelaide se tito vybraní tenisté zúčastní bez problémů tamní exhibice.

V reakci na tuto skutečnost zaslal Novak Djokovič, coby světová jednička, dopis vedení turnaje Australian Open, aby i ostatním tenistům nacházející se v Melbourne zajistili lepší podmínky pro přípravu na turnaj. Moc si tím ale dvarát nepomohl. „Lidé samozřejmě mají právo sestavovat seznamy požadavků, ale jednoznačnou odpovědí na ně je - ne!," zaznělo od premiéra státu Victoria Daniela Andrewse a pokračoval: „Vím, že hodně hráčů debatuje o pravidlech. Ale ta platí na ně, stejně jako na kohokoliv jiného. Věděli o nich dopředu, byla to podmínka pro to, aby mohli přiletět."

Na Djokovičův zveřejněný seznam požadavků pak ironicky reagovali na sítích i jiní tenisté, například Stan Wawrinka se takovým způsobem Djokovice zeptal: „Z Adelaide? Ahhahah."

Ovšem Wawrinka si moc nepomohl svou fotkou, na které je sám v luxusním hotelu u velkého jídelního stolu. „Tyhle obscénní dvojí standardy, kdy na jedné straně můžou přijet hordy tenistů a naši vlastní lidé se ani nemohou vrátit domů, rozžhaví mnoho rodin ve Victorii do běla," přišla na to reakce od australského poslance Tima Smithe.

Stále však platí, že Australian Open začne v původní termín. Tedy 8. února.