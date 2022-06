Turnaj juniorek na Roland Garros ovládla sedmnáctiletá Lucie Havlíčková

Havlíčková ve finálovém duelu potvrdila svou roli favoritky, jelikož byla v tomto turnaji nasazenou devítkou. Již po 74 minutách bylo o vítězce rozhodnuto a mladá Češka se tak mohla radovat ze svého prvního velkého úspěchu a tedy z toho, že coby pátá Češka v historii dokázala ovládnout juniorský turnaj French Open.

Před tím se to podařilo Renátě Tomanové (1972), Regině Maršíkové (1975), Haně Mandlíkové (1977) a pak až loni Lindě Noskové.

"Je to úžasné, ještě zpracovávám všechny emoce. Je toho hodně co vstřebávat. I když jsem tu strávila na kurtu snad milion hodin, protože jsem hrála kromě dneška snad vždy třísetové zápasy, cítím se skvěle," neskrývala radost z vydařeného turnaje Nsková na následné tiskové konferenci a pokračovala: "Moje taktika byla jít na kurt a užít si to. Sierru jsem neznala a neviděla jsem ji tu hrát. Ptala jsem se i ostatních českých holek, které s ní hrály. Čekala jsem těžký zápas, znovu na tři sety a připravovala se na to. Hrála jsem ale dobře, rychle a vyplatilo se to. Nakonec to bylo jen na dva sety."

Připmeňme, že Havlíčková cestou do finále porazila mimo jiné své vě krajanky Brendu Fruhvirtovou a Nikolu Bartůňkovou.

V případě Havlíčkové nemusí letos na Roland Garros zůstat jen u tohoto úspěchu. Další triumf z tohoto turnaje může přidat ještě v juniorské čtyřhře, kdy ve finále spolu s parťačkou Sárou Bejlek vyzvoučsko-švýcarské duo Nikola Bartůňková, Céline Naefová.