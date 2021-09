V Ostravě se neukáže ani Plíšková, ani Krejčíková. Kvitová bude chybět až v Praze

V Ostravě začne v pondělí ženský turnaj nesoucí název J&T Banka Ostrava Open 2021 a co se týče zahraničních hvězd, tak tent turnaj bude jistě kvalitně obsazen. Z pohledu českého tenisového fanouška ale jistě zamrzely zprávy o omluvách ze strany českých tenistek. Rodačka z Loun Karolína Plíšková nacházející se aktuálně na třetím místě světového žebříčku se rozhodla neúčastnit se tohoto turnaje kvůli dlouhodobému problému se zápěstím.

"Není úplně jednoduché omlouvat se z účasti na turnaji, který se hraje před diváky a v domácím prostředí. Velice mě to mrzí. Opravdu jsem v posledních měsících vnímala podporu spousty lidí z Česka," uvedla již v pátek ke svému kroku Plíšková.

Potíže se zápěstím trápí Karolínu Plíškovou dlouhou dobu a naposledy se ozvaly na nedávém US Open, kde tato česká reprezentantka postoupila až do čtvrtfinále. Ke zdravotním problémům se blíže vyjádřil ortoped a specialista na chirurgii zápěstí Radek Kebrle, jenž se o českou tenistku stará. "Nebylo možné to díky postupu v turnaji adekvátně léčit. Vzhledem ke zhoršení obtíží jsme se dohodli na třítýdenní pauze od turnajové zátěže a léčbě," řekl konkrétně.

Připomeňme, že právě Kebrle před pěti lety sešil sedm šlach a dva nervy na levé ruce Petře Kvitové krátce poté, co byla tat dvojnásobná vítězka Wimbledonu přepadena ve svém bytě.

Zdálo se tak, že po omluvence Karolíny Plíškové se v Ostravě ukáží jistě další dvě české hráčky z top desítky. Jenže turnaje se nakonec po sobotě nezúčastní ani letošní vítězka French Open Barbora Krejčíková. Ta se nechala slyšet, že nedávné US Open "dohrávala v mrákotách" a že se tak z toho ještě "dostatečně nezotavila". "Abych mohla předvádět takový tenis, jaký si publikum v Ostravě zaslouží. Velice mě mrzí, že nakonec na turnaji v domácím prostředí budu chybět. Opravdu jsem se na Ostravu těšila," uvedla ke své omluvence rodačka z Ivančic.

Na turnaji se tak od pondělí v Ostravaě představí následující české tenistky: Karolína Muchová, Petra Kvitová a i dvojice Kateřina Siniaková a Tereza Martincová, jež se obě dostaly do hlavní soutěže díky divokým kartám.

Ze zahraničních hvězd se paak představí v Ostravě Němka Angelique Kerberová, Polka Iga Šwiateková, Lotyška Jelena Ostapenková, olympijská vítězka z Tokia Belinda Bencicová ze Švýcarska či Řekyně Maria Sakkariová.

Kvitová se sice v Ostravě představí, v listopadu v Praze už ale ne

Tenisový turnaj WTA v Ostravě nebude však jedinou velkou tenisovou akcí v tomto roce, která se bude konat na českém území. Ještě do konce roku se totiž v Česku uskuteční finálový turnaj Billie Jean Kingové, který je nástupcem Fed Cupu a jenž se pod novým názvem bude poprvé konat v Praze.

A právě tohoto turnaje, jenž pro český tým v pražské O2 Areně započne 1. listopadu duelem s Německem, nezúčastní jednatřicetiletá rodačka z Fulneku Petra Kvitová. Ta nehrajícímu kapitánovi Petru Pálovi řekla, že bude potřebovat po náročné sezóně odpočinek. "Nebylo to jednoduché rozhodnutí, ráda bych si zahrála, ale potřebuju si odpočinout fyzicky, doléčit neduhy, a především psychicky. Musím myslet především na sebe, už nejsem nejmladší. Abych ještě zvládla pár sezon, tak volno potřebuju," uvedla v neděli Kvitová.

Přestože se jí letos podařilo zsískat již 28. titul na okruu WTA v kariéře, na grandslamových turnajích se jí tolik nedařilo a ani v jednom z nich se jí nepovedlo postoupit přes třetí kolo. "Do konce sezony to je o dvou třech turnajích a už si potřebuju odpočinout. Tělo už to moc nezvládá, ale dojedu to, jak nejlíp budu moci," pokračovala Kvitová.

Pro ni byly náročné především ty turnaje, které se hrály před prázdnými tribunami a musela tak být kvůli covidu několikrát v bublinách. "Bubliny mě hodně vysosaly, hrát bez lidí je jako trénink a nejsem úplně tréninkový typ. Bylo těžké se vyburcovat, vymáčknout se, to mě stojí hodně sil," zakončila Kvitová.