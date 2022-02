Veselý pokračuje v Dubaji ve spanilé jízdě. Po Djokovičovi porazil i Shapovalova

Mimochodem, Veselého finálový soupeř se po svém vyhraném semifinále rozhodl napsat vzkaz na kameru "No War, Please!", tedy "Žádnou válku, prosím!", čímž tak dal jasně najevo svůj postoj k aktuálníí ruské invazi na Ukrajině.

Byl to český tenista, kterému vstup do semifinálového duelu se Shapovalovem vydařil. Zanedlouho totiž v prvním setu vedl hned 3:0. Za chvííi to ale bylo vyrovnané 3:3 a bylo tak jasné, že to nebude jednoduchá cesta za vítězstvím. Protože v sedmém gamu se Veselému nepodařilo využít dva brejkboly, musel dospět první set až do zkrácené hry, kterou příbramský rodák nakonec prohrál 7:9. A jelikož si oba tenisté ve druhém setu hlídali svá podání, i druhý set tak dospěl do tie-breaku. V něm už byl tentokráte Veselý daleko lepší a vyústilo tak v jasné vítězství 7:1.

A tak tedy o vítězi tohoto duelu musel rozhodnout až třetí závěrečný set. I v něm mohl český reprezentant sebrat svému favorizovanějšímu sokovi servis, ovšem za stavu 4:3 a 40:0 se mu to nepodařilo, naopak to byl pak sám Veselý, kdo přišel následně o podání. Ani Shapovalovi se však nedařilo, jak by si představoval a proto tak i třetí set šel do zkrácené hry. V něm za chvíli pohyblivější Veselý vedl 4:1, poté i 6:3 a právě tehdy se po Shapovalově chybě mohl naplno zaradovat z dalšího nečekaného vítězství.

"Prožívám tady sen. Bylo to moje první semifinále turnaje kategorie ATP 500 a musel jsem bojovat do posledního míče, abych prošel dál. A teď jsem šťastný. Byl jsem dole a najednou tohle. Obrat přijde někdy rychle, ale předtím to vyžaduje trpělivost, tvrdou práci a čekání na šanci," nechal se slyšet Veselý bezprostředně po zápase v rozhovoru na kurtu, v němž tak poukázal na fakt, že v předešlých měsících se mu o takové jízdě ani nesnilo.

Vždyť před Shapovalovem v Dubaji dokázal z turnaje vyřadit Chorvata Marina Čiliče, Roberta Bautistu ze Španělska a již zmiňovaného Novaka Djokoviče.

Osmadvacetiletý Čech, jenž před turnajem okupoval 123. příčku světového žebříčku, se tak díky svému dubajskému představení posune miimálně až někam k 75. příčce.