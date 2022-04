Vondroušová jasně porazila Dartovou, Martincová nestačila na Raducanuovou

Ze začátku svého zápasu byla sice vidět na Vondroušové nervozita, pomalu se z ní ale oklepala a ani jí nakonec nemuselo vadit, že hned v úvodu natropila hned dvě dvojchyby, kvůli kterým řišla o své podání. Ani druhý game nezačal pro českou tenistku, vždyť v něm prohrávala 15:40. Britka Dartová ale tehdy za tohoto stavu mečbol neproměnila, jelikož místo do odkrytého dvorce poslala míček do sítě.

Pak už prakticky hrála jen Češka, která nedopustila, aby v zápase vyhrála její soupeřka alespoň jeden svůj servis. Za celý zápas prohrála Vondroušová jen pět výměn, ale protože si pak několikrát pomáala dobře umístěnými kraťasy a to i tehdy, kdy soupeřka měla brejkbol, navíc si rodačka ze Sokolova pomáhala i dalšími technickými dovednostmi jako například lobem či smečí, byla to naopak Češka, která zkrátka na kurtu dominovala.

První duel pátečního dne nakonec skončil po 55 minutách poté, když dokázala vyhrát hned dvanáct gamů v řadě. "Začátek byl trochu nervóznější, ale nerozhodilo mě to. Poté jsem ji brejkla, dostala se do rytmu a užívala si to. Zítra to bude hrozně těžký zápas, takže jsem ráda (za rychlý průběh)," uvedla Vondroušová v pozápasovém rozhovoru pro ČT sport.

Následoval duel dvou tenistek, pro které to byla vůbec premiérová účast v rámci Poháru Billie Jean Kingové, dříve Fed Cupu. Tereza Martincová vyzvala překvapivou vítězku z loňského US Open Raducanuovou. Ta není příliš zvyklá na antuku a proto tak možná nebylo překvapením, že Martincová svou soupeřku po celý zápas trápila. Už první sadu mohla Češka získat ve svůj prospěch, kdyby ale využila setbol za stavu 5:4. Nevyužila a o několik chvil později o první set nakonec přišla poměrem 5:7.

I druhou sadu Martincová začala dobře, vždyť v ní vedla už 4:1, náskok dvou brejků jí ale nakonec k ničemu nebyl. Protože v devátém gamu této sady nedokázala využít hned tři brejkboly a protože to byla ona, která zaznamenávala víc chyb, i druhý set tak tedy nakonec prohrála poměrem 5:7. "Spokojená nejsem, protože jsem očekávala úplně jiný zápas. I jsem se na něj jinak připravovala. Čekala jsem, že to bude ze strany soupeřky rychlejší. Bohužel jsem nevyužila šance a o kousek mi to nevyšlo. Když jsem měla navrch, Emma zahrála výborné míče," komentovala svůj výkon Martincová po zápase.

K prvnímu dni se pak vyjádřil i samotný nehrající kapitán Petr Pála. "Stav je 1:1, vyhrály favoritky, ale my jsme ke druhému bodu měli určitě blíž než Velká Británie. Dopadlo to, jak člověk doufal, že to bude probíhat. Že bude lehký první zápas a těžký pro soupeře druhý," uvedl konkrétně.

Kvalifikace Poháru Billie Jean Kingové, mistrovství světa ženských tenisových družstev v Praze:

ČR - Velká Británie 1:1 po prvním dnu (15.4.2022):



Vondroušová - Dartová 6:1, 6:0

Martincová - Raducanuová 5:7, 5:7