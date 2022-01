Zakázali podporu Pcheng Šuaj. Jste zbabělci, vzkázala proto pořadatelům Navrátilová

Na oněch inkriminovaných tričkách stál nápis: "Kde je Pcheng Šuaj". Fanouškům nosící tato trička však bylo zabráněno ochrankou a policií, aby se s nimi na veřejnosti ukazovali. Podle následného prohlášení pořadatelů Australian Open bylo takto proti nim postupováno proto, že se jednalo otrička s politickým sloganem a ty jsou na turnaji zakázané.

Pro česko-americkou tenisovou legbendu Martinu Navrátilovou se jedná o nepochopitelný krok a neskrývala nikterak svoje rozhořčení. "Podle mě to je velmi, velmi zbabělé. Myslím, že to je špatně. Není to politický slogan, týká se lidských práv," nechala se slyšet konkrétně pro Tennis Channel a pokračovala: "Australský svaz to prostě vzdal a nechá si od Číňanů diktovat, co se na jeho grandslamu může dělat. Jsou to slaboši."

Dodejme, že tenistka Pcheng Šuaj, jež bývala světovou jedničkou ve čtyřhře, krátce po zveřejnění svého příspěvku na začátku listopadu právě tento příspěvek rychle zase smazala. To už ale zapracovala čínská cenzura a následující tři týdny nebylo pak o Číňance ani vidu, ani slechu.

Přestože pak sama hráčka o tom celém mluvila jako o nedorozumění, organizace WTA však stále má obavy o jeí zdraví a bezpečnost a tak se rozhodla jako sankci za to zrušit všechny letošní ženské turnaje konané v Číně.