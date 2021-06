Zápas pro Popelku. Barbora Krejčíková zvládla dramatický boj se Sakkariovou a postoupila do finále French Open

V úvodu semifinále bylo jak na Češce, tak i na Řekyni znát, že jsou mírně nervózní z důležitosti tohoto zápasu, navíc pro obě to bylo první semifinále jakéhokoli grandslamu, kterého se kdy zúčastnily a tak se nebylo čemu divit. Až ve čtvrtém gamu první sady se podařilo jako první své podání udržet Sakkariové díky tomu se tak utrhala do vedení 3:1. Zatímco řecká tenistka byla tou, která držela taktovku nad tempem hry, to rodačka z Ivančic čekala na nabídnuté příležitosti od soupeřky a jejích případných chyb. Když v prvním setu vedla Sakkariová 3:2, Češce se od té doby podařilo vyhrát hned tři hry v řadě a otočila tak tedy nepříznivé skóre na 5:3 pro sebe. Za chvíli ale bylo ovšem vyrovnáno.

Vypadalo to, že by snad z toho byl i tie-break, ovšem do zkrácené hry nakonec úvodní set nedošel. Protože za stavu 5:5 potvrdila Krejčíková svůj servis, zatímco pak Sakkariová ten svůj nikoli, vyhrála tak česká reprezentantka první sadu poměrem 7:5.

Stejně jako v prvním setu, i do toho druhého. Přidala k tomu však daleko větší agresivitu a to především při hře z forhendu, která se naopak vůbec nedařila u Krejčíkové. Ta tak tedy nebylo divu, že se tehdy právě Češka postupně dostávala do defenzivy a i proto tak za chvíli Řekyně vedla už 4:0. Na Krejčíkové bylo vidět, jak oproti předešlým momentům zvolnila razanci a daleko více než soupeřka působila unaveně. Až v páté hře druhého setu se Krejčíkové povedlo konečně prolomit smůlu a vyhrát svoje podání a to jako by Češku povzbudilo k lepším výkonům a podařilo se tak jí stav snížit na 3:4. Jenže na víc se tehdy nezmohla a nakonec druhý set vyhrála Řekyně 6:4 a vyrovnala tak zápas na 1:1 na sety.

Duel tak dokráčel do rozhodujícího třetího setu, před kterým byla česká hráčka sedm minut v útrobách stadionu, čímž tak očividně znervóznila svoji soupeřku. I ta však lépe vstoupila do závěrečného dějství. Zlom ale nastal za stavbu 3:2 pro ni, kdy řecká dvojnásobná grandslamová šampionka ve čtyřhře nevyužil možnost brejknout Češku a tak se stav rázem vyrovnal na 3:3. Za chvíli ale Krejčíková opět v tomto setu prohrávala a to 4:5, ale i tentokrát se jí set podařilo vyrovnat.

V tu chvíli atmosféra na kurtu Philippa Chatriera houstla tak, že by se dala krájet a o dramatické momenty na obou stranách nebylo nouze. Když Češka vedla později ve třetím setu 7:6, nedokázala využít hned tři šance k ukončení zápasu. A ten se tak protáhl o další dva gamy. Do duelu výrazně zasáhl i empairový rozhodčí, jenž opravil ohlášený aut po úderu Sakkariové za stavu 8:7 a 40:30 pro Krejčíkovou. Ta se marně domáhala autu a tak musela hrát a bojovat dál. Nakonec se to podařilo a vyhrála tak třetí sadu výsledkem 9:7.

Po třech hodinách a osmnácti minutách tak mohla nejenže při pozápasovém rozhovoru vzpomenout na svou mentorku, bývalou tenistku Janu Novotnou, ale i na jednu z kamer napsat jméno zesnulé herečce Libuše Šafránkové a dát jí do srdce. Tím tak odtrhla na Roland Garros výjimečnost této národem milované osobnosti.

Konečný výsledek:

French Open (10.6.2021):

Ženy:



Dvouhra - semifinále:

Krejčíková (ČR) - Sakkariová (17-Řec.) 7:5, 4:6, 9:7