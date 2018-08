Šok pro sportovní fandy: Česká rychlobruslařka nečekaně ukončila kariéru

Držitelka bronzové medaile z poslední zimní olympiády v Pchjongčchangu už českým fanouškům radost rozdávat nebude. Rodačka z Vrchlabí Karolína Erbanová dnes oznámila, že končí s vrcholovou kariérou. Závodnice, která drží dva bronzy z mistrovství světa a zlato a bronz z mistrovství Evropy, dlouho trénovala pod trenérem Petrem Novákem. A právě s ním její konec souvisí.

Závodnice, která se specializovala na kratší tratě 500 a 1 000 metrů už s českým týmem nějaký čas netrénovala. Nejprve se připravovala v Nizozemí a od této sezony měla začít pracovat v Polsku. Místo toho ale ukončila kariéru.

V prohlášení popsala detailní důvody konce své sportovní kariéry

Erbanová poukazuje na to, že po olympiádě v Soči ze svých výsledků nebyla nadšená a rozhodovala se, co dál. „Jsem tělem i duší sprinter a specializovaný sprinterský trénink se v českém týmu nedělal a nedělá. Pokusy, jak ze mě vyrobit vytrvalce, úspěšné také nebyly. Musela jsem proto najít jiné řešení. Odstěhovala jsem se do Nizozemí, kde má rychlobruslení velkou tradici a tamní trenéři rozsáhlé zkušenosti a bruslila jsem tam.“ připomněla ve svém vyjádření.

„Byly to zajímavé čtyři roky, jemně řečeno. Vzala jsem si jenom brusle, tašku a jela. Musela jsem použít všechny peníze, které jsem měla, prodat auto, bydlet všelijak, naučit se další jazyk a věřit ve správnost své volby. Bylo mi dvacet a věřila jsem, že mi narostou křídla. Jsem zvyklá tvrdě pracovat a když se pro něco rozhodnu, umím za tím jít. Postupně jsem se probojovala mezi světovou sprinterskou elitu a toto období završila olympijskou medailí a celkovým druhým místem ve světovém poháru,“ popisuje své zlepšení rychlobruslařka.

Její odchod z českého týmu prý ale vyvolal negativní reakci reprezentačního trenéra Petra Nováka i Českého svazu rychlobruslení. „Bohužel se přenesla, přes mé úspěchy nebo právě kvůli nim, do osobní roviny. Byla jsem terčem série osobních útoků, líčená přátelům, sportovním partnerům i médiím jako zrádkyně, nevděčnice a někdo, komu není „česká cesta“ dost dobrá. Tento nepravdivý obraz mě trápil celé roky. Miluji svoji zemi a jsem vlastenkou, i když zní tohle slovo jako z dob národního obrození, říká s tím, že možnost reprezentovat svou zemi pro ni vždycky byla čest a srdeční záležitost.

Právě proto prý celé roky všechny útoky nechala bez komentáře a neoplácela stejné stejným. „Doufala jsem, že když budu trpělivá a pokojná, časem se všechno uklidní a vztahy se narovnají,“ přiznala. Kvůli nenadálým problémům v Nizozemí se domluvila na spolupráci s polským týmem sprinterů a jeho trenérem. „Zcela oficiálně. O situaci jsem podrobně a bez prodlení, tedy ihned, informovala předsedu Českého svazu rychlobruslení (svaz zastřešuje národní reprezentaci) a sekci ministerstva vnitra OLYMP CSMV (hradí přípravu svých sportovců a je mým zaměstnavatelem). Důkazem je mimo jiné to, že mi svaz vyřizoval patřičná víza a OLYMP hradil přípravu podle naší zaměstnanecké smlouvy),“ vyjmenovává Erbanová.

Český reprezentační trenér Novák pak ale podle jejích slov zpochybnil v médiích úroveň polského týmu a kvality jeho trenéra. „Také vyjádřil názor, že jsem pomalá. Dále dodal, že jsem o svém nástupu do tohoto týmu nedostatečně informovala. Tuto lživou podpásovku jsem inkasovala ve vrcholné fázi předsezónní přípravy,“ uvedla s tím, že taková prohlášení se z jeho úst ozývají už několik let.

„Letos už říkám dost. Tato lživá verze je tak nehorázná, že mě přiměla ke změně postoje. Jakmile jsem se o tomto vyjádření do médií dozvěděla, míra mé ochoty k podřízení se byla překonaná,“ píše v prohlášení s tím, že i když v chvíli byla na důležitém soustředění v Minsku, bylo jí jasné, že už musí přijmout nějaké řešení. „Přiletěla jsem tedy domů a přemýšlela, jak dál. Sport v jeho extrémní podobě je můj život, baví mě, jsem v dobré fyzické kondici, zdravá a na sezónu připravená. Připravená závodit. Stejně jako jsem připravená šířit slávu své země jediným způsobem, který umím,“ stojí si za svými výkony Erbanová.

„Abych to mohla dělat, mám dvě možnosti. Zaprvé: pokračovat tak jako doteď. To mi přijde lidsky nedobré. Zadruhé: stát se občanem jiné země a bruslit za ni. To mi nevyhovuje. Snažím se žít tak, abych mohla být hrdá na to, co dělám. Ale stejně potřebuju být hrdá i na to, co nedělám. Nemůžu ze svých principů ustoupit jenom proto, že se mi teď nehodí. Proto jsem zvolila poslední možnost, která se ještě nabízí. Přestanu se toho všeho účastnit,“ dodala sportovkyně, která zároveň poděkovala všem, kteří ji podporovali a pomáhali v tréninku.

Trenér Petr Novák Rádiu Impuls řekl, že ho taková slova překvapila. „Nevím, co ji vede k tomu, že chce ukončit kariéru, ale jestli je to kvůli mě, tak si nejsem vědomý žádného útočného jednání z mé strany. Nevím, co tím myslí. Já si to musím celé dát dohromady. Její vyjádření si musím přečíst v plném kontextu,“ komentoval slova Erbanové Novák.