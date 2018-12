Turné čtyř můstků nezačalo v Oberstdorfu pro Čechy špatně. Koudelka v kvalifikaci skončil šestý

— Autor: -ddh / EuroZprávy.cz

Oberstdorf - V sobotu v německém Oberstdorfu začal další ročník tradičního prestižního skokanského závodu, tedy Turné čtyř můstků. Nejprve ze všeho se skokani na lyžích vypravili do Obertsdorfu, kde výhodu domácího prostředí naplno využili němečtí závodníci, z nichž z celkového počtu třinácti účastníků postoupili z kvalifikace hned dvanáct. Kvalifikace však k radosti českých fanoušků vyšla i českým reprezentantům. Nejlépe z nich si vedl Roman Koudelka, který se po kvalifikaci umístil na velmi slušném šestém místě. Do hlavního závodu v Oberstdorfu, jenž bude na programu v neděli, se proskákali i další Češi a to devatenáctý Viktor Polášek a dvaačtyřicátý Lukáš Hlava. Kdo však kvalifikačním sítem neprošel, tím byl Čestmír Kožíšek. Překvapivě pak do hlavního závodu neprošli ani Slovinec Domen Prevc s Japoncem Noriaki Kasaiem.