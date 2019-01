Stále lepšící se Koudelka skončil v Ga-Pa čtvrtý. Vyhrál opět Rjoju Kobajaši

Co se mění v roce 2019? Důchody, rodičovská, mzdy...

Ani po silvestrovských oslavách neztratil devětadvacetiletý reprezentant Roman Koudelka nic ze své stoupající formy z posledních dní a i na Nový rok zaznamenal skvělý výsledek. V Ga-Pa v rámci Turné čtyř můstků poté, co v 1. kole nejprve skočil 133 metrů a ve druhém pak ještě o metr a půl dál, skončil nakonec těsně pod stupněmi vítězů. Pouze 2,4 bodu mu chybělo na to, aby se téměř po třech letech zase objevil v závodu Světového poháru na bedně. V průběžném celkovém pořadí Turné figuruje rodák z Turnova na páté pozici. Kolegové Romana Koudelky Čestmír Kožíšek, Viktor Polášek a Lukáš Hlava se do hlavního závodu v Ga-Pa neprobojovali.

"Po prvním kole jsem si říkal - budu útočit na bednu, za sebe jsem se vůbec nedíval. Nahoře jsem si to krásně užil, uvolnil a dal svůj skok. Dole bylo čekání už příjemné, škoda jenom, že mě čeští fanoušci neviděli na bedně. Turné je velmi dobře rozjeté, tak se těším dál na rakouskou část. Jsem za tyto výsledky hrozně rád," rozplýval se nad svým výkonem po závodě sám Koudelka.

Stejně jako tomu bylo v neděli v Oberstdorfu, tak i tentokrát si to o triumf v závodě mezi sebou rozdali Japonec Rjoju Kobajaši a Němec Markus Eisenbichler. A i tentokrát to byl japonský skokan a kometa letošní sezóny, kdo se nakonec z triumfu radoval. V úterý byl o 1,9 bodu lepší než domácí reprezentant.

Po dvou německých zastávkách se Turné čtyř můstků tradičně přesouvá do Rakouska, kde se skokanská elita představí v Innsbrucku a Bischofshofenu.

Závod SP a Turné čtyř můstků ve skocích na lyžích v Garmisch-Partenkirchenu (1.1.2019):

1. R. Kobajaši (Jap.) 266,6 b. (136,5+133 m)

2. Eisenbichler (Něm.) 264,7 (138+135)

3. Kubacki (Pol.) 256,2 (133,5+133)

4. Koudelka 253,8 (133+134,5)

5. D. Kobajaši (Jap.) 249,4 (131+131,5)

6. Stoch (Pol.) 249,2 (129+134)

7. Leyhe (Něm.) 249,0 (128+135)

8. Zajc (Slovin.) 248,7 (132+132,5)

9. Granerud 245,4 (127+132)

10. Stjernen (oba Nor.) 245,3 (129,5+134)

Průběžné pořadí Turné (po 2 ze 4 závodů):

1. R. Kobajaši 548,9 b.

2. Eisenbichler 546,6

3. Kubacki 526,0

4. Stjernen 523,5

5. Koudelka 518,2

6. Stoch 516,8

...

37. Polášek 210,8

53. Hlava 93,6

Průběžné pořadí SP (po 9 z 28 závodů):

1. R. Kobajaši 756 b.

2. Žyla (Pol.) 509

3. Stoch 437

4. Geiger (Něm.) 361

5. Forfang (Nor.) 336

6. Leyhe 311

...

14. Koudelka 181

31. Polášek 40

43. Hlava 15

57. Kožíšek 2