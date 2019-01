Turné ovládl Kobajaši. Koudelka v Bischofshofenu skončil šestý!

Ještě před kvalifikací figuroval Koudelka na šesté pozici v celkovém průběžném pořadí tohoto prestižního závodu a přestože v ní nenavázal na svůj výkon z Innsbrucku, kde v kvalifikaci obsadil druhé místo, i tak nakonec do hlavního závodu v Bischfshofenu postoupil a to konkrétně z 19. místa poté, co skočil 127,5 metru. Dál pak kvalifikačním sítem prošli ještě Čestmír Kožíšek ze 35. místa a Viktor Polášek ze 45. místa. K tomu, aby do hlavního závodu postoupil i Lukáš Hlava, chybělo tomuto závodníkovi sedm příček.

Nejlepší z postupujících 50 závodníků pak byl v té chvíli druhý muž Turné Němec Markus Eisenbichler (143 metrů). Rjoju Kobajaši pak po kvalifikaci skončil třetí a na vedoucího Eisenbichlera ztrácel čtyři body.

K triumfu v kvalifikaci pak nestačil Polákovi Dawidu Kubackému ani skok daleký 145 metrů, čímž tak překonal rekord můstku v Bischofshofenu. Především kvůli vyššímu nájezdu se umístil na sedmé pozici.

Kobajaši se stal prvním Japoncem po 21 letech, který na Turné triumfoval

Doposud se podařilo v historii Turné jen dvěma závodníkům vyhrát všechny čtyři závody. Fanoušky tak pochopitelně zajímalo zda na Svena Hannawalda a Kamila Stocha dokáže letos navázat i Rjoju Kobajaši. Podařilo se mu to, jelikož ve druhém kole Japonec zaznamenal skok daleký až 137,5 metru. Ještě po tomto výkonu však měl svůj skok před sebou Markus Eisenbichler, ovšem tomu se nezadařilo a japonská radost tak mohla vytrysknout. Není divu. Naposledy japonský závodník vyhrál Turné v sezńě 1997/98 a tehdy se o to zasloužil Kazujoši Funakiho.

Co se týče Romana Koudelky, tak ten nejprve v 1. kole, jež se kvůli tomu, že se v neděli konala i kvalifkikace neskákala K.O. systémem, předvedl další z jeho skvělých skoků v rámci tohoto Turné, konkrétně 133 metrů. Přes 130metrovou hranici se český závodník dostal i ve 2. kole, přestože foukal silný zadní vítr. Nakonec z toho bylo 130,5 metrů a v Bischofshofenu to tak stačilo na celkové šesté místo. V celkovém pořadí Turné se pak Koudelka posunul na pátou pozici.

Další Čech v hlavním závodě Čestmír Kožíšek nejprve skočil 118,5 metru, čímž se tak do 2. kola dostal ze 30. místa, ve druhém kole pak zaznamenal o dva půl metru dále. A Viktor Polášek? Ten se po 1. kole umístil na chvostu statrtovního pole.

Závěrečný závod Turné čtyř můstků ve skoku na lyžích v Bischofshofenu (6.1.2019):

1. R. Kobajaši (Jap.) 282,1 bodů (135 metrů+137,5 metru)

2. Kubacki (Pol.) 268,30 (138+130)

3. Kraft (Rak.) 267,5 (134+131,5)

4. Leyhe (Něm.) 266,0 (126+137)

5. Eisenbichler (oba Něm.) 265,5 (137+131,5)

6. Koudelka (ČR) 259,7 (133+130,5)

7. Granerud (Nor.) 258,0 (128,5+135)

8. Peier (Švýc.) 254,6 (131,5+127)

9. Johansson (Nor.) 253,3 (132+126,5)

10. Geiger (Něm.) 249,5 (122+133,5)

...

30. Kožíšek 206,1 (118,5+120,5)

46. Polášek (oba ČR) 88,6 (112,5)

Konečné pořadí Turné:

1. R. Kobajaši 1098,0 bodů

2. Eisenbichler 1035,9

3. Leyhe 1014,1

4. Kubacki (Pol.) 1010,8

5. Koudelka 1006,3

6. Stoch (Pol.) 994,0

...

38. Polášek 389,7

43. Kožíšek 302,3

63. Hlava (ČR) 93,6

Průběžné pořadí SP (po 11 z 28 závodů):

1. R. Kobajaši 956

2. Žyla (Pol.) 529

3. Stoch 504

4. Leyhe 411

5. Geiger (Něm.) 394

6. Forfang (Nor.) 360

...

13. Koudelka 250

34. Polášek 40

46. Hlava 15

58. Kožíšek 3