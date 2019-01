Český biatlon se zase konečně může radovat. Ve štafetě v Oberhofu Češky vybojovaly bronz

Po prvním šestikilometrovém úseku měli důvod k radosti italští fanoušci a to díky Vittozziové, která právě tento úsek zvládla stylem start-cíl která tak v rámci něj navázala na předešlý oberhofský sprint a stíhací závod, který vyhrála. České kvarteto reprezentovala na prvním úseku Lucie Charvátová, která nejprve při střelbě vleže vyčistila všechny terče na jedničku, při střelbě vestoje ji už ale podmínky nedovolily všemi náhradními náboji vystřílet všechny terče a musela tak tedy na 150 metrů dlouhý trestný okruh. „Šla jsem běžecky asi trochu přes závit a na střelnici už mě neposlouchalo tělo," okomentovala svůj výkon poté, co předala pomyslný štafetový kolík Veronice Vítkové a to v době, kdy český tým figuroval na průběžném 14. místě.

Tehdy tedy vedlo celé startovní pole italské kvarteto zásluhou Vitozziové, druhé pak byly o 25 vteřin později Švédky a třetí Němky. Ze hry venku už byly Rakušanky, jelikož Hauserové se po pádu zlomila pažba a s náhradní malorážkou se na úvodní střelecké položce neseznámila, tak jak by chtěla. Druhý úsek pak byl osudným pro Italky, protože Gontierová musela po střelbě vleže, kdy ani s náhradními náboji ani jednou nezamířila do terčů a následovalo tak hned pět trestných kol. A protože na střelnici nebyly bezchybné ani Švédky, vynesly se do vedoucí pozice k radosti domácích fanoušků Němky. Veronika Vítková ležku zvládla se dvěma dobíjeními, stojku pak ještě lépe, tedy bez dobíjení. „Povedla se mi položka v rytmu. Snažila jsem se dělat to, co umím," řekla Vítková v rozhovoru pro ČT.

Závodnice z Jilemnice dostala českou štafetu na 12. pozici a třetí úsek pak byl v režii Markéty Davidové. Ta nejen, že čistě vystřílela všechny terče jak vleže, tak vestoje, ještě k tomu přidala skvělý běžecký čas, konkrétně druhý nejlepší a v době, kdy předala "kolík" Evě Puskarčíkové, figurovaly Češky na výtečném čtvrtém místě. „Dokázala jsem se absolutně koncentrovat při ležce i stojce a nepřejet terč. Lyže mě podržely, zatímco ve sjezdu se ostatní holky bály, já se to snažila z kopce co nejvíc rozjet," popsala svůj výkon Davidová.

Do závěrečného úseku jely na prvních místech Němkan s Ruskou.Ovšem stojka, po které musela Herrmannová na dvě trestná kola, nakonec rozhodla o ruském prvenství. Česko této skutečnosti využilo, Puskarčíková předvedla svou bezchybnou palbu a protože i dotírající Francouzka Bascondová musela na trestné kolo, dýchala tak Puskarčíková na záda Herrmannové a dostala se tak na třetí příčku. V závěru musela zrychlit tak, aby ji nedohnala čtvrtá Norka Eckhoffová,což se podařilo a v cíli tak mohla propuknout česká bronzová radost.

„Byl to závod, který přinesl spoustu zvratů. Rozhodlo i to, že jsme nakonec měli jen šest dobíjení. Tak do půlky jsem ale byl dost nervózní, naštěstí pak ohromnou práci odvedla Makule (Davidová), která nás posunula hodně dopředu a smekám svou promočenou čepici před Evíkem (Puskarčíková), jak zvládla střelbu pod tlakem i ten poslední kilometr na lyžích. Věřili jsme ji na závěrečný úsek a nezklamala," hodnotil pak závod pro ČT sport asistent trenéra Jiří Holubec.

Světový pohár biatlonistek - štafeta 4x6 km v Oberhofu (13.1.2019):

1. Rusko (Pavlovová, Vasilevová, Kuklinová, Jurlovová-Perchtová) 1:18:46,3 (0)

2. Německo (Horchlerová, Hildebrandová, Preussová, Herrmannová) +33,5 (2)

3. Česko (Charvátová, Vítková, Davidová, Puskarčíková) +36,7 (1)

4. Norsko (Brun-Lieová, Tandrevoldová, Knotenová, Eckhoffová) +50,6 (0)

5.. Francie (Chevalierová, Aymonierová, Braisazová, Bescondová) +1:08,4 (3)

6. Slovensko (Y. Fialková, P. Fialková, Poljaková, Kuzminová) +2:45,0 (3)