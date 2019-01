Zlatá a skvělá, Markéta Davidová! V Anterselvě opanovala sprint

Už se startovním číslem 5 vběhla na trať teprve dvaadvacetiletá česká závodnice Markéta Davidová a jen málokdo tehdy tušil, že i když po české reprezentantce jelo závod dalších 92 biatlonistek, z toho nakonec bude její životní závod a první místo.

Zvlášť pak tehdy, když se dějiště sprintu v italské Anterselvě nachází v daleko vyšší nadmořské výšce než jiné dějiště biatlonového Světového poháru. První střeleckou položku vleže odstřílela česká závodnice čistě a to především proto, že si hlídala střely a i proto nebyl její střelecký čas zrovna nejrychlejší. To běh před touto položkou byl o něčem jiném. Od začátku za to Davidová vzala a po prvním mezičase se svou rychlost řadila mezi nejlepší. Následnou položku vestoje vystřílela taktéž bezchybně a taktéž se nejednalo o rychlopalbu.

To vvšak ale žádnému z Čechů sledující tento závod nevadilo, neboť právě čistá střelba zaručovala závodnicím v Anterselvě obsazení medailových pozic. Po dojezdu do cíle už jen Markéta Davidová sledovala, zda její čas 21:40,7 někdo nepřekoná.

Ani rusko-finská dvojice Mäkäräinenová s Röiselandovou, které taktéž zastřílely obě položky čistě a daleko rychleji běěžecky na tom nebyly tak skvěle jako česká závodnice. Další favorizované závodnice, a k tomu ještě domácí, Vitozziová a Wiererová pak zase pro změnu na střelnici chybovaly a dvě chyby pak za závod zaznamenala i Slovenka Kuzminová.

Davidová čekala na definitivní verdikt až do samotného závěru, jelikož jako poslední se na trať vydala Němka Laura Dahlmeierová. I ona ve střelbě byla bezchybná a záleželo tak už jenom na tom, jak s tím bude běžecky. Postupem času se její náskok na českou reprezentantku postupně ztenčovala, zesedmivteřinového se pak stal dvouvteřinový a na posledním mezičase byla Dahlmeierová rychlejší už jen odvě desetiny. To ukázalo jak rychle zvládla Markéta Davidová závěr okruhu.

A pak to přišlo. V závěru už Dahlmeierová, jež tak doplatila na vysoké startovní číslo a nemohla za žádnou soupeřku přifařit, byly běžecky čím dál tím hůře a v cíli nakonec dojela až ve čtvrtém nejlepším čase. „Všichni jsme nadšení. Makula zajela super závod, a přestože střelbu neměla kulomet, ukázala, jak dovede být silná na lyžích. Přestože to pro ni byly nervy až do konce, dopadlo to excelentně," uvedl po závodě trenér ženské biatlonové reprezentace Jiří Holubec v rozhovoru pro Českou televizi.

Sama Markéta Davidová pak skromě v pozávodním rozhovoru, kdy ještě nevěděla jak skončí, neříkala o svém výkonu úplně to nejlepší: „Jsem hlavně strašně ráda za dvě střelecké nuly. Měla jsem sice pomalejší položky, ale preferuju, že se do všech terčů trefím, než bych to jen zběsile odpražila. Běžecky to nebyl můj úplně nejlepší závod, ale jela jsem, co to dalo. Ke konci už jsem vyčerpáním téměř neviděla, ale hnali mě i čeští fanoušci a dopadlo to nádherně."

Ano, opravdu nádherně. Svým životním závodem vylepšil své nedávné třetí místo z patnáctikilometrového závodu ve slovinské Pokljuce.

Další české jméno pak v konečných výsledcích tohoto závodu nalezneme až na 42. místě, kde figuruje Veronika Vítková s jednou střeleckou chybou na kontě, dále na 45. místě najdeme Charvátovou, na 49. Puskarčíkovou a až na 89. místě Jislovou.

Světový pohár v biatlonu v italské Anterselvě (24.12019):

Sprint žen na 7,5 km:

1. Davidová (ČR) 21:40,7 (0)

2. Mäkäräinenová (Fin.) +1,7 (1)

3. Röiselandová (Nor.) +3,5 (1)

4. Dahlmeierová (Něm.) +4,2 (0)

5. Vittozziová (It.) +10,2 (1)

6. Hojniszová (Pol.) +10,5 (1)

7. Mironovová (Rus.) +13,8 (0)

8. Wiererová (It.) +15,2 (1)

...

42. Vítková (ČR) +1:35,3 (1)

45. Charvátová (ČR) +1:49,7 (2)

49. Puskarčíková (ČR) +1:57,8 (3)

89. Jislová (ČR) +3:50,3 (1)

Stav Světového poháru:

1. Wiererová (It.) 532

2. Vittozziová (It.) 520

3. P. Fialková (SR) 460

4. Kuzminová (SR) 445

5. Röiselandová (Nor.) 434

...

32. Davidová (ČR) 139

40. Puskarčíková (ČR) 101

49. Vítková (ČR) 69

69. Charvátová (ČR) 19

78. Jislová (ČR) 10