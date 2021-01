Ani v Rakousku se Čechům nikterak nedařilo. Se štěstím do závodu postoupil jen Polášek

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

V sobotu pokračovalo prestižní Turné čtyř můstků již svou třetí zastávkou a tedy první v Rakousku, v Innsbrucku. Kdo z českých fanoušků čekal, že by snad mohlo přijít ze strany českých skokanů nějaké výraznější zlepšení, byl na omylu. Ani tentokrát Češi nikterak nezářili, do závodu se kvalifikoval pouze jeden ze dvou a to ještě s odřenýma ušima. Z padesátého místa se kvalifikoval do nedělního závodu Viktor Polášek a bude tak v prvním kole skákat proti vítězi kvaliikace Noru Halvoru Egneru Granerudovi.