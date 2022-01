Až stíhačka žen v Oberhofu přinesla Čechům nejlepší výsledek. Davidová skončila osmá

Oproti závou ve sprintu do tohoto stíhacího závodu nenastoupila tehdy druhá Běloruska Solaová a tak bylo pro Norku Röiselandovou snadné hned ze začátku získat na své sokyně náskok, jenž pak v polovině závodu činil až pětadvacet sekund. Zvlášť, když jí vedle výtečného běhu dařilo i střelecky. Druhá za ní byla tehdy Ruska Rezcovová, ale ta toto umístění ztratila poté, co naa třetí položce hned třikrát zastřílela mimo.

Chyby dělala i česká reprezentantka Markéta Davidová a to hned na úvodní položce, kde minula terč dvakrát. Přestože se kvůli tomu tak propadala pořadím, nikterak jí to neznervóznilo a začala pracovat na postupném zlepšení. Druhou střelbu totiž zvádla naprosto čistě, přičemž nikam nepospíchala. I díky tomu se rázem vyšvihla na patnáctou příčku. Navíc se díky lyžím mohla spolehnout i na běh. „Na úvod dvě rány mimo terč mě zamrzely, ale běh jsem nějak musela přizpůsobit počasí a nějaké pozitivní věci si z toho vystoupení můžu vzít," komentovala svůj výkon po závodě pro ČT sport Davidová.

To Jislová se zase na běh moc spoléhat nemohla, neboť se jí v něm tolik nedařilo, stejně jako tomu bylo během sobotního závodu smíšených štafet. K tomu se musí připočíst 150 metrů navííc vždy p každé zastávce na koberci a proto tak se propada pořadím někam ke 40. místu. Protože se ale v závěru zakousla, mohla se tak proto radovaat po do jetí do cíle alespoň z bodů.

Röiselandová své suverénní vedení startovního pole nepouštěla a to ani po střelbě vestoje, kdy měla před svými soupeřkami půlminutový náskok. H. Öbergová s Alimbekovovou měli co dělat, když se jí pokoušeli dohnat, ale marně. A rto i přesto, že Norka při poslední střele zaznamenala kalibrovou ránu. Zlato tedy putovalo do Norska, Hanna Öbergová vyhrála boj o stříbro.

Co se týče české ženské biatlonové jedničky Markéty Davidové, tak ta vylepšila o dost své postavení čistou střelbou na třetí položce a na závěrečnou střeleckou zastávku tak přijížděla jako osmá. Poslední ránu však netrefila. Nic to bvšak na osmém místě nezměnilo, i když závěr stěžovalo sněžení a silný vítr. „Poslední ránu mi sfouknul vítr, ale nemusím být zklamaná," nechala se pak slyšet.