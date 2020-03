Biatlon bez diváků může přinést zmatky. Část asi přijede, říká starosta Nového Města na Moravě

Šmarda řekl ČTK, že rozhodnutí může způsobit zmatky, lze předpokládat, že část lidí stejně přijede. Nejhorší variantou by podle něj ale bylo rozhodnutí ohledně závodů odkládat. Na závody ve Vysočina Areně se chystaly desetitisíce fanoušků.

"Myslím, že by bylo lepší, kdyby Bezpečností rada státu našla odvahu udělat řešení jednoznačné," řekl Šmarda. Tím by podle něj bylo buď zrušení závodů, nebo konání v plném rozsahu. O těchto dvou variantách podle starosty jednal krizový štáb v Novém Městě na Moravě minulý týden. Varianta zvolená dnes bezpečnostní radou v té době zástupce města nenapadla. "Nicméně naší povinností je to rozhodnutí respektovat, přizpůsobit se mu a zvládnout to," řekl Šmarda. Dodal, že se teď krizový štáb sejde znovu.

Někteří hoteliéři v Novém Městě a okolí ČTK řekli, že se jich vyloučení diváků zřejmě nedotkne, protože jejich kapacity mají rezervované závodní týmy s doprovodem. Jiní uvedli, že si dopady zatím neumí představit. Předpokládají, že část hostů, kteří už složili zálohy, přijede stejně a na Novoměstsku si případně udělá aspoň dovolenou.

Světový pohár v Novém Městě se bude konat od 5. do 8. března. Během čtyř dnů je na programu šest závodů. Organizátoři očekávali každý den 30.000 návštěvníků. Prodány byly vstupenky za 22 milionů korun, uvedl dříve premiér Andrej Babiš. Organizátoři poháru již dříve prohlásili, že jsou připraveni řídit se pokyny státní správy ohledně opatření kvůli koronaviru.